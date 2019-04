„Sunt divorțat de 10 ani și de curând fratele meu a murit. Acum sunt îndrăgostit de cumnata mea și aș vrea să îi spun că a ales fratele greșit”

Pixabay

Un bărbat cere sfatul expertei în relații pentru The Sun: „Jumătate din viața mea am fost îndrăgostit de cumnata mea. Acum că a rămas văduvă, nu știu dacă să îi spun sau nu. Eu am 61 de ani iar ea are 60 și am avut o aventură scurtă în tinerețe, după ce s-a căsătorit cu fratele meu. Se simțea foarte vinovată și a hotărât să nu ne mai vedem dar eu nu mi-am luat mintea de la ea.

M-am îndăgostit de ea încă din primul moment în care am văzut-o, când fratele meu a adus-o acasă. Și eu am fost căsătorit dar am divorțat după 10 ani. Acum vreau să îi spun că a ales fratele greșit și să îi mărturisesc că o iubesc.”

Deidre răspunde: „Sub nicio formă nu comenta legat de căsătoria ei cu fratele tău. A fost cu el zeci de ani, pe când voi doi ați avut doar o aventură. Invit-o în oraș și ia-o ușor. Vezi cum merg lucrurile și nu uita că probabil încă suferă după soțul ei.”

Sursă: The Sun