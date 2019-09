"Sunt incredibil de frumoasă, ador să fac amor și credeam că am dat de bărbatul vieții. Într-o zi, cea mai bună prietenă mi-a povestit despre aventurile erotice ale fiicei sale. Atunci am înțeles totul. Doamne, cine era iubitul meu de fapt"

O femeie trecută de prima tinerețe din Marea Britanie are probleme serioase în căsnicie.

“Sunt măritată de 28 de ani, dar soțul meu care deține o firmă de reciclări, nu a mai avut timp pentru mine de ani de zile. Sunt doar bucătăreasa și femeia lui de serviciu. El are 53 de ani, eu am 48. De când cei doi copii ai noștri s-au făcut mari și au plecat de acasă, mă simt și mai singură.

Cel mai bun prieten al lui de la școală e total diferit. Nu a câștigat niciodată prea mulți bani, nu a avut niciodată o slujbă foarte mult timp, dar mereu a avut pentru mine o glumă sau un zâmbet.

A trecut ntr-o zi pe la noi acum un an să-l vadă pe soțul meu. Eu eram la pământ. Era 9 seara, iar soțul meu încă nu venise de la muncă, ca de obicei. M-am simțit respinsă.

O îmbrățișare de consolare s-a terminat cu un sărut. Data viitoare când a mai trecut pe la noi, era sigur că soțul meu nu va fi acasă toată ziua. Am făcut dragoste.

Și el este căsătorit, chiar pentru a treia oară, dar m-am simțit bine să fiu dorită din nou și de atunci tot facem amor.

O bună prietena a trecut pe la mine săptămâna trecută ca să-mi ceară sfatul. Era convinsă că fiica ei de 23 de ani avea o aventură de anul trecut. Așa am descoperit că aceasta avea o aventură cu amantul meu. Am încercat să-mi ascund surprinderea, dar cum a ieșit din casă, cum am început să plâng în hohote.

Mi-am confruntat amantul. Nu a negat nimic, dar mi-a spus că nu am niciun drept să-i fac o scenă. I-am spus că soția lui acest drept. A mers direct acasă și i-a spus soției lui despre noi.

L-a dat afară din casă o săptămână, dar apoi l-a reprimit. Nu îi pot spune eu ei despre amanta lui mai tânără. Soțul meu nu are nicio idee despre asta. Eu ce pot să fac?”

Consiliera pe probleme de relații a publicației The Sun îi spune femeii că se pare că aceasta s-a înșelat cumplit în privința amantului ei. Cel mai bun lucru pe care îl poate face este să vorbească cu soțul ei, să-i explice că au o criză și să încerce să rezolve această situație.