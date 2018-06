„Sunt îndrăgostit de iubita mea minunată, dar nu mă pot opri să nu o înșel”

Are o iubită minunată, dar cu toate acestea nu se poate abține să nu o înșele. Bărbatul i-a scris consilierului pe probleme de relație pentru a încerca să găsească o soluție.

„Am 24 de ani și iubita mea 23. Suntem împreună de aproape doi ani și, deși o iubesc, foarte mult, simt că ceva lipsește. Acele fete nu înseamnă nimic pentru mine. Pur și simplu nu pot rezista tentației. Am înșelat-o de cel puțin zece ori în ultimul an și toate au fost o aventură doar de o noapte. Nu au însemnat nimic pentru mine. Am întâlnit-o pe ultima în club când am ieșit cu prietenii mei. Am observat că se uita la mine și filtra așa că am început să vorbim. Arăta foarte bine și am aflat că are 20 de ani. (….) Îmi iubesc prietena și nu plănuiesc să-i spun ce fac. De ce nu pot să fiu fidel”, i-a scris bărbatul specialistului de la The Sun.