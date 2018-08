„Sunt însurat, dar recent am cunoscut o femeie cu care mă înțeleg perfect în pat. Doar că, într-o zi, am aflat că s-a cuplat cu altcineva. Am avut un șoc când a văzut cine era bărbatul”

Foto: Pixabay.com

S-a cuplat cu o femeie, deși era însurat, dar cei doi se înțelegeau de minune în pat. Nu același lucru se poate spune de partenera oficială. Doar că recent bărbatul a aflat că femeia s-a cuplat cu altcineva.

A avut un șoc când a aflat cine era. Iar situația s-a complicat extrem, așa că tânărul a cerut sfatul specialistului de Libertatea.

„Sunt prins la mijloc într-o situație fără ieșire. M-am însurat repede, de la 22 de ani, cu o fată foarte frumoasă, dar cu care nu mă înțeleg exact cum ar trebui în dormitor, și deja au trecut doi ani, nu știu ce-aș mai putea să sper. Acum câteva luni, am întâlnit o femeie de 30 de ani, nu atât de frumoasă, dar care îl are pe vino-ncoa. M-a sedus, m-a ademenit, m-a înnebunit… pe scurt, am făcut dragoste și am devenit amanți. Toate bune și frumoase, până când, printr-o întâmplare nefericită, într-o zi când eram în oraș, ne-am întâlnit cu frate-meu. I-am spus că e o colegă și, din vorbă-n vorbă, au început să flirteze! La câteva săptămâni m-am trezit că se afișează împreună ca un cuplu. I-am cerut socoteală amantei, ea mi-a râs în nas, spunându-mi că oricum eu sunt însurat și că relația ei cu fratele meu nu e treaba mea. Nu știu cât de multe știe fratele meu, dar eu sunt distrus, pentru că acum o cunoaște și nevastă-mea! Mă gândesc cu groază ce s-ar întâmpla dacă o ia frate-meu de nevastă! Nu știu cum să mi-o scot din cap, pentru că deși m-a trădat, eu continui s-o doresc. Te rog, spune-mi ce să fac să am și eu o viață de cuplu normală”.