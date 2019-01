"Sunt tânără, teribil de frumoasă și sunt baby-sitterul copiilor vecinilor mei. Într-o seară, la o petrecere, vecinul meu a ieșit afară și eu l-am urmărit. Când l-am zărit, ceva năucitor s-a petrecut. A fost minunat! Cumva, nu mă pot opri din asta"

O tânără din Marea Britanie a intrat în probleme serioase. Și de aceea i-a scris consilierei pe probleme de relații a publicației The Sun

"Vecinul meu și cu mine ne întâlnim în mod secret și facem amor. A fost minunat, dar ultima dată mi-a întârziat ciclul și acum cred că sunt gravidă.

Eu am 17 ani și am o pasiune uriașă de ani de zile pentru el. E așa de fit.

El are în jur de 30 de ani, e căsătorit, cu copii, deci nu putem fi împreună. Ani de zile am făcut babysitting pentru copiii lui.

Într-o zi, un alt vecin a organizat o petrecere și am făcut tot efortul să arăt bine. Mi-am pus o rochie mulată, m-am machiat și coafat. Chiar și prietena mea cea mai bună a fost șocată de modul în care arătam aranjată. Planul meu era să-mi seduc vecinul.

Am vorbit cu el și cu soția lui la câteva pahare. La miezul nopții, el a ieșit din casă și l-am urmărit.

Mi-a spus că a vrut să ia niște aer, să-și limpezească mintea, pentru că băuse prea mult. Am vorbit puțin și pentru că era foarte frig, și-a pus brațele în jurul meu. Am profitat și mi-am pus mâinile în jurul lui, după care am început să ne sărutăm.

În acea noapte, am făcut mor în casa de vară și a fost minunat. M-am întors acasă încântată.

Câteva zile mai târziu, a venit la ai mei și mi-a spus că vrea să ieșim puțin. Am ajuns acasă la el și am făcut din nou amor.

Dar atunci când i-am spus că s-ar putea să fiu gravidă, nu a fost deloc fericit. De fiecare dată când vorbim despre asta, schimbă subiectul și ajungem să facem amor. Nu ne putem opri din asta. Ce să fac?"

Consiliera pe probleme de relații a publicației The Sun îi sugerează tinerei să nu-și irosească anii cu un bărbat care nu va pleca niciodată de acasă.

În privința copilului, dacă tânăra este însărcinată, aceasta va trebui să ia o decizie capitală pentru toată viața.