Foto: replicahd.ro

Un bărbat din satul Bucium, un sat din Munții Orăștie, județul Hunedoara, a avut parte de o surpriză incredibilă, după ce s-a dus să taie lemne.

Emil Polgar a zărit o cruce după ce a crăpat un butuc gros de fag. Omul s-a minunat când a văzut semnul, apoi şi-a strigat soţia şi neamurile din sat să vadă minunea. Zeci de localnici au trecut prin gospodăria omului să vadă cu ochii lor buşteanul cu cruce.

„O fost un lemn gros de fag. Am dat cu securea şi n-o crepat. Am dat mai încercat o dată, mai încolo, şi lemnul s-a rupt în două. Când l-am desfăcut, am văzut că are crucea în el! În miezul de lemn!”, povesteşte omul. Era dimineaţa zilei de sâmbătă când Emil Polgar s-a gândit să se apuce să crape lemnele pentru iarnă. Bărbatul a profitat de vremea bună şi s-a pus la lucru. Nu i-a venit să creadă când a descoperit în lemn imaginea unei cruci mari şi perfect conturate. Are 56 de ani şi lucrează de mic la pădure, dar se jură că aşa ceva nu a mai văzut: „Eu niciodată nu am mai găsit aşa ceva! Doar eu am umblat mult prin pădure şi am lucrat de mic la lemne, dar nu am pomenit aşa ceva. Nu ştiu ce este, nici acum nu îmi pot da seama cum s-o făcut aşa ceva, tocmai în miezul trunchiului. Îi de mirare…”

După ce s-a dezmeticit, bărbatul a dat fuga şi şi-a anunţat soţia. Maria e femeie credincioasă şi e convinsă că i s-a arătat un semn de la Dumnezeu. Mărturiseşte că i-au dat lacrimile când a văzut ce a apărut în lemnul de fag.

Cele două bucăţi de lemn stau acum la loc de cinste în casa femeii. Nu doar că a apărut o cruce în buştean, dar simbolul creştin este destul de mare şi foarte bine conturat în lemn. De fapt, imaginea crucii are şi altă textură care seamănă cu scoarţa cenuşie a fagului, nu cu fibra din interiorul lemnului, scrie replicahd.ro.