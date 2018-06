Statul în penultimul rând de la avion înseamnă că poți fi făra să îți dorești spectator la lucrurile interesante care se întâmplă în spatele avionului, ferit de ochii publicului. Pentru un cuplu, asta a însemnat să fie telespectatori la o partidă de sex fierbinte care avea loc în ultimele locuri.



"Mama și tata au încercat doar să meargă într-o excursie liniștită în Mexic și apoi mi-au trimis acest lucru ..." a spus utilizatorul Twitter @kileytully alături de clipul filmat de mama ei, care pare mai mult amuzată decât enervată de întâmplare.

My mom and dad were just trying to have a peaceful trip to Mexico and then they sent me this........ pic.twitter.com/QxE6JskzuE