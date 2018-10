Vrea să se mărite cu propriul ei tată. Mărturisirea șocantă făcută de tânără

Foto: Pixabay.com

Cercetatorii sunt fascinati de atractia sexuala dintre copii si parintii lor biologici, iar studiile pe aceasta tema sunt numeroase. Potrivit unui articol publicat de The Guardian, oamenii de stiinta estimeaza ca aproximativ jumatate dintre copiii care isi cunosc parintii biologici dupa multa vreme experimenteaza “atractia sexuala genetica”.

Va prezentam un interviu tulburator, publicat de site-ul Nymag.com, cu o femeie care planuieste sa se casatoreasca cu nimeni altul decat tatal sau biologic.

– Cum era familia ta?

– Mama a ramas insarcinata cu mine cand avea 18 ani. Parintii mei s-au cunoscut in liceu, iar eu am fost conceputa in timpul banchetului de absolvire a liceului. Dupa o relatie de 6 luni, s-au despartit. Cand m-am nascut eu, tata nu era cu noi. Relatia lor nu a mers, nu erau fericiti impreuna, asa ca nu au pastrat legatura. Dup ace m-am nascut eu, mama a avut o cadere nervoasa si nu a mai putut sa aiba grija de mine, asa ca am fost crescuta cu bunici pana la 2 ani. Cred ca de aceea nu am avut o relatie stransa cu mama mea.

– Ai avut vreun contact cu tatal tau cat ai fost copil?

– A fost o perioada mica in viata mea – aveam vreo 3-4 ani, cand venea sa ma viziteze in weekend. Statea la aproximativ o ora distanta de noi, insa tot timpul se certa cu mama mea cand venea sa ma vada.

– Ce iti aduci aminte despre tatal tau din copilarie?

- Imi aduc aminte ca ma rasfata foarte mult. Aveam multe papusi Barbie. Stateam in curte si faceam impreuna baloane, m-a dus la zoo, mi-a cumparat jucarii de plus. Pe unele le-am tinut pana cand am implinit 16 ani. Pe unul l-am distrus spalandu-l. Mi-a mai daruit un set de ceai in miniatura. Inca il mai am.

– Si-apoi, pauza?

– Da. Cand aveam 15 ani, i-a trimis mamei un e-mail in care ii spunea ca ar vrea sa ma vada. Mie imi era dor de el si nu ma deranja deloc sa-l vad. Ea nu intelegea cum de imi este dor de cineva pe care nici macar nu-l cunosc. Insa, de fapt, mie imi era dor de ideea de a avea un tata. Toate relatiile ulterioare ale mamei au fost niste catastrofe. Deci n-am avut un tata vitreg cu care sa ma mandresc. Din diverse motive nu m-am intalnit cu el atunci. Intalnirea s-a petrecut cand eu aveam 17 ani.

– Ce sentimente aveai pentru tatal tau? Te gandeai la el?

- Ma gandeam foarte des unde este, ce face, de ce nu a mai venit pe la mine. Acest abandon m-a lovit cand eram adolescent. Mamea mea si tatal meu vitreg nu se mai intelegeau, se certau foarte des, iar eu ii duceam dorul tatalui meu biologic. E ciudat faptul ca imi era dor de el pentru ca nu am avut vreo relatie cine stie ce ca tata si fiica.

