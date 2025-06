Care sunt produsele cu cele mai mari reduceri de Black Friday anul acesta

Black Friday a devenit, de ani buni, cel mai așteptat moment din an pentru cumpărăturile online în România. foto: pexels.com

Românii așteaptă cu nerăbdare perioada Black Friday, iar 2025 nu face excepție. Se anunță o ediție marcată de reduceri consistente, cu unele dintre cele mai atractive oferte din ultimele sezoane. Campaniile au fost extinse la tot mai multe categorii de produse, de la electronice și electrocasnice, până la mobilier, îmbrăcăminte și articole pentru casă.

Black Friday a devenit, de ani buni, cel mai așteptat moment din an pentru cumpărăturile online în România. Milioane de utilizatori se conectează încă din zorii zilei în căutarea unei reduceri care să merite cu adevărat. Dincolo de valul de oferte, puține produse reușesc să se mențină constant în centrul atenției, iar datele din ultimii ani arată clar că anumite categorii beneficiază an de an de cele mai mari reduceri reale.

Interesul pentru Black Friday a crescut accelerat, iar românii urmăresc deja produsele care vor intra în promoțiile mari de la finalul lunii noiembrie. Cele mai multe vizite se duc către site-urile marilor retaileri, dar și către platforme specializate care compară reducerile în timp real. eMAG pregătește campanii extinse pe televizoare și gadgeturi, Altex anunță tăieri mari de preț la laptopuri și frigidere, Flanco se axează pe electrocasnice mici, iar Dedeman vine cu reduceri la scule, mobilier și articole pentru casă. Mulți utilizatori aleg să-și seteze alerte pentru când apare un voucher sau un cod de reducere valabil. Pe măsură ce retailerii adaugă produse noi în catalog, compararea ofertelor devine tot mai utilă pentru cei care vor să cumpere rapid și informat, fără să piardă timp comparând zeci de site-uri diferite.

Electronicele și televizoarele, în centrul atenției

Cele mai mari reduceri continuă să fie oferite în zona electronicelor, unde televizoarele inteligente domină clasamentele. Modelele QLED și OLED se vând la prețuri cu 40 până la 60% mai mici față de perioada obișnuită a anului. Un exemplu clar vine din oferta eMAG, unde Xiaomi QLED A Pro cu diagonală de 50–55 inci a fost listat cu o reducere semnificativă, ajungând la 2913,70 lei, un preț considerat foarte bun pentru caracteristicile sale tehnice. În paralel, Flanco și Dedeman promovează televizoare LED de 32 și 43 inci sub 1.000 de lei, fapt care le transformă în opțiuni accesibile pentru publicul larg.

Smart TV-urile entry-level, cum ar fi Xiaomi MiTV 32" sau Xiaomi Smart TV A 43", sunt în continuare printre cele mai populare, datorită accesului facil la platforme de streaming, conectivității Wi-Fi și integrării intuitive în locuințe moderne. Astfel de oferte sunt țintite de familii și utilizatori care doresc un upgrade rapid la un preț minim.

Laptopurile și sistemele pentru productivitate și gaming, intens reduse

Laptopurile rămân printre cele mai vânate produse de Black Friday. De la modele destinate activităților zilnice, până la configurații performante pentru gaming sau design, campaniile comerciale din acest an se remarcă prin reduceri masive. Un model entry-level precum Lenovo IdeaPad 1 cu procesor Ryzen 3 și SSD de 256 GB se găsește la doar 1299,90 lei, fiind o soluție ideală pentru școală, birou sau uz casnic.

La categoria medie, ASUS VivoBook 15 echipat cu Ryzen 7 beneficiază de o reducere care îl aduce la 1849 lei, ofertă considerată deosebit de avantajoasă. Pentru pasionații de jocuri sau sarcini care necesită resurse grafice ridicate, ASUS ROG Strix G16 se vinde în rețeaua CEL.ro cu un preț redus considerabil, de 11149 lei. Acesta este dotat cu componente de ultimă generație, adresându-se utilizatorilor care caută performanță la un preț redus față de standardele obișnuite.

Aceste promoții reflectă o tendință clară în care dispozitivele mobile și portabile primesc o atenție sporită în campaniile comerciale, fiind printre primele produse epuizate în stocuri.

Electrocasnicele mari și mici, în topul preferințelor

Reduceri spectaculoase se înregistrează și la categoria electrocasnicelor, unde retailerii ca Altex, Flanco sau eMAG au lansat campanii masive. Reducerile aplicate ajung și la 70% pentru produse esențiale din locuință. Frigiderele, mașinile de spălat, cuptoarele și aspiratoarele se află pe primele poziții în clasamentele de căutare, iar stocurile acestor articole se diminuează rapid.

Produsele compacte, precum aspiratoarele robot sau cuptoarele cu microunde, sunt apreciate mai ales pentru funcționalitatea adusă în locuințe mici sau în gospodării moderne, în care eficiența și automatizarea sunt prioritare. Gama variată de prețuri le face accesibile unui public larg, mai ales în condițiile în care reducerile aplicate pot depăși 60% din prețul de raft.

Consumatorii urmăresc atent pachetele promoționale care includ livrare gratuită sau prelungirea garanției, aspecte care contează tot mai mult în decizia finală de cumpărare.

Mobilierul și produsele pentru casă, într-o ofensivă comercială agresivă

Magazinele de mobilier au intrat puternic în competiția Black Friday. Mobexpert a anunțat reduceri substanțiale la canapele, paturi și mese de dining, cu discounturi ce ating 45% pentru modelele premium. Produsele de iluminat și decorațiunile interioare completează aceste campanii, fiind promovate inclusiv prin transport gratuit sau extra reducere la plata online.

Rețelele de tip cash&carry, precum Dedeman sau Leroy Merlin, au pregătit oferte speciale pentru articole destinate amenajării locuinței, dar și pentru unelte electrice și mobilier de grădină, capitalizând interesul celor care doresc să își îmbunătățească confortul casei în prag de iarnă.

Cererea crescută pentru articole de mobilier este alimentată și de preferințele pentru spații multifuncționale, dar și de campaniile TV și online care promovează stiluri de amenajare moderne.

Tehnologia smart și gadgeturile câștigă teren

O tendință evidentă este ascensiunea produselor smart, în special cele din gama accesoriilor și automatizărilor casnice. Ceasurile inteligente, brățările de fitness, camerele de supraveghere sau sistemele audio wireless sunt promovate intens în campaniile comerciale. Acestea beneficiază de reduceri între 30 și 50%, fiind incluse în oferte care leagă mai multe produse complementare.

În special tinerii aleg gadgeturi portabile, iar retailerii propun pachete care includ și accesorii gratuite sau vouchere pentru cumpărături viitoare. Categoria se bucură de o popularitate tot mai mare și atrage un segment de clienți tineri, care urmăresc să-și extindă ecosistemul personal de dispozitive.

Tendințe de cumpărare și comportamente ale consumatorilor

Analizele arată că românii devin tot mai pragmatici în alegerile de Black Friday. Verificarea prețurilor înainte de perioada promoțională, utilizarea aplicațiilor de comparare și selecția magazinelor cu recenzii bune sunt pași făcuți frecvent de cumpărători. Datele arată că majoritatea achizițiilor se finalizează în primele ore ale dimineții, când stocurile sunt încă disponibile.

Magazinele cu livrare rapidă și suport eficient pentru retur sunt preferate în mod evident. eMAG, Altex, Flanco, Dedeman, Mobexpert, Evomag și Fashion Days sunt printre cele mai accesate platforme în această perioadă. Retailerii își adaptează constant strategiile în funcție de cererea pieței, extinzând frecvent reducerile și în weekendurile adiacente.

Condiții comerciale și data oficială a evenimentului

Black Friday 2025 va avea loc, cel mai probabil, în ultima vineri din noiembrie, dar unele magazine vor începe ofertele în avans, așa cum ne-au obișnuit în anii anteriori. eMAG, lider de piață în România, anunță frecvent startul promoțiilor cu câteva zile înainte, ceea ce determină o mobilizare rapidă a altor retaileri.

În acest cadru, platformele de monitorizare centralizează ofertele active, monitorizează modificările de preț și oferă informații despre cele mai căutate produse în timp real. Accesarea unor astfel de platforme este utilă pentru cei care vor să evite capcanele comerciale sau ofertele înșelătoare, având la dispoziție instrumente care filtrează reducerile reale și istoricul prețurilor.

Cumpărătorii care acționează rapid și se bazează pe surse sigure reușesc adesea să prindă cele mai bune oferte. Black Friday rămâne, așadar, o ocazie semnificativă pentru economisire, dar necesită informare, planificare și decizii rapide. Cei care sunt deja pregătiți și monitorizează site-urile de specialitate reușesc de cele mai multe ori să își completeze coșul de cumpărături cu articole esențiale la cele mai bune prețuri din an.