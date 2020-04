Această asistenta medicală, o eroina. A murit de COVID-19 după ce soțul i-a șoptit la ureche "nu-ți face griji pentru copii"

Areema Nastreen, in varsta de 36 de ani, a murit la terapie intensiva in spitalul Walsall Manor din West Midlands, acolo unde lucra ca asistenta medicala. Femeia lasa in urma trei copii, cu varstele de 8, 10 si 17 ani. A devenit cel mai tanar cadru medical din Marea Britanie care a murit din cauza noului coronavirus.

Areema a fost testata pozitiv pentru virus dupa ce a inceput sa faca febra, sa aiba dureri corporale si sa tuseasca. Nu avea alte probleme de sanatate si a fost pusa la ventilator dupa ce nu a mai putut sa respire.

