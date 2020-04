Ambasadorul României la Paris: Cei șapte diplomați din instituția noastră, depistați cu coronavirus, și-au revenit

Șapte diplomați ai Ambasadei României la Paris au fost depistați pozitiv cu coronavirus în luna martie, însă acum, cei mai mulți dintre ei și-au revenit.

"Au fost depistați pozitiv în luna martie. După cum știți, în Franța epidemia e foarte puternică. La un moment dat, am văzut că în ambasadă am început să avem cazuri de simptome care semănau cu gripa. Imediat i-am izolat pe cei cu simptome și am reușit să facem rost de teste. La început a fost destul de greu de obținut teste. E testat în primul rând personalul din spitale. Am văzut că șapte dintre ei au fost pozitivi, i-am izolat, au fost tot timpul în dialog cu medicii. Am făcut o dezinfectare a ambasadei. După trei săptămâni, au fost retestați și cei mai mulți dintre ei au fost negativi. În cazul a doi dintre ei testul spune că ar putea să mai existe niște urme de virus", a spus ambasadorul la Punctul de Întâlnire, cu Radu Tudor, de la Antena 3.

Luca Niculescu are vești bune și din familia sa. Fratele lui, asistent medical în România, care, de asemenea, a fost diagnosticat cu coronavirus, s-a vindecat.

"Suntem foarte bucuroși în familie pentru că, după aproape trei săptămâni de stat în spital, nu ca asistent medical, ci ca pacient, fratele meu a fost testat de două ori negativ și acum e sănătos, e vindecat. Se va întoarce foarte curând la pacienții lui. Evident, când am aflat acest lucru, a fost o veste foarte neplăcută pentru toți. Chiar dacă e tânăr, am văzut cazuri grele chiar pentru oameni de vârsta lui. Chiar dacă în Spitalul Victor Babeș, unde lucrează el, am văzut norme de securitate foarte bune, un management bun, virusul e foarte contagios", a afirmat ambasadorul.

"Aici, în Franța, sunt mii de medici, de asistente, de infirmiere care sunt contaminate. În Spania la fel. Este un virus de care trebuie să ne ferim cu toate măsurile de protecție pe care trebuie să le luăm. Evident că o să reușim în acest fel să ne protejăm".

Ambasadorul României la Paris: Cei șapte diplomați din instituția noastră, depistați cu coronavirus, și-au revenit