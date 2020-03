”Am învins coronavirusul cu paracetamol, limonadă și supă de pui”. Mărturia unui medic vindecat

Clare Gerada, fost director al Colegiului Regal al Medicilor Generaliști, în vârstă de 60 de ani, a fost țintuită la pat după ce a contractat virusul în timpul unei călătorii în New York, unde a participat la o conferință.

Avea febră, frisoane, dureri musculare și articulare, dureri de gât, amețeli, cefalee și dureri toracice provocate de tusea constantă.

”Eram atât de lipsită de energie încât nu aș fi fost în stare să iau o bancnotă de 50 de lire dacă aș fi găsit-o pe jos, în fața mea”, a declarat femeia.

”Corpul meu făcea tot ce putea să combată infecția. (...) Pot înțelege de ce oamenii sunt îngrijorați, dar marea majoritate va supraviețui, așa cum am făcut-o eu. Coronavirusul nu este neapărat o condamnare la moarte”, a adăugat femeia.

De asemenea, aceasta susține că soțul ei, fost director al Colegiului Regal al Medicilor Psihiatrii, s-a protejat de virus în timp ce ea era bolnavă înfășurându-și o eșarfă a echipei de fotbal Chelsea în jurul feței.

Gerada a stat la pat timp de 5 zile, ridicându-se doar pentru a merge la toaletă. La sfârșitul perioadei, simptomele au dispărut, lăsând-o doar cu un gust amar în gură și o oboseală puternică, scrie thesun.co.uk.

”Nu am avut nevoie de niciun medicament sau intervenție eroică. În ciuda faptului că acum sunt în ”cealaltă parte” a tinereții, nu am alte boli, așa că 2-3 pastile de paracetamol pe zi, supă de pui și limonadă a fost tot ce am avut nevoie pentru a mă recupera” a concluzionat Gerada.