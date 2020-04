Răspândirea coronavirusului este posibilă prin vorbire şi chiar simpla respiraţie

Dr. Harvey Fineberg, preşedintele comitetului din National Academy of Sciences (Academia Naţională de Ştiinţe), a declarat pentru CNN că va începe să folosească o mască atunci când va merge la cumpărături. „Nu voi purta o mască chirurgicală, pentru că medicii au nevoie de acestea, dar am un batic pe care este posibil să îl port. Sau am o cagulă. Am câteva opţiuni”, a spus fostul decan al Harvard School of Public Health.

Fineberg a mai spus că scrisoarea lui a fost trimisă miercuri seară ca răspuns la întrebarea lui Kelvin Droegemeier de la Office of Science and Technology Policy al Casei Albe. El a explicat că „cercetările disponibile susţin posibilitatea că acesta poate fi transmis prin bioaerosoli generaţi direct prin expiraţia pacienţilor”.

Centrul pentru Controlul şi Prevenţia Bolilor a precizat că transmiterea virusului este posibilă de la om la om când două persoane se află la mai puţin de 2 metri distanţă „prin stropi de respiraţie produşi când persoana infectată strănută sau tuşeşte”.

Fineberg a declarat pentru CNN că este adevărat, dar că cercetările arată că picăturile aerosolizate produse în timpul vorbirii sau chiar şi prin simpla respiraţie pot, de asemenea, răspândi virusul.

La nivel global, numărul infectărilor provocate de coronavirusul depistat la finalul anului trecut în China este de peste 1 milion.

Mai mult de 52.200 de oameni au murit.