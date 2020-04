COVID-19. În ce ordine apar simptomele de coronavirus. Detaliile pe zile

Conform datelor, cele mai comune simptome sunt febra, tusea seaca si problemele de respiratie, insa pacientii pot avea doar unul sau doua simptome daca fac boala.

Cercetarile sustin ca 80% dintre cazuri sunt usoare, insa si acestea sunt dureroase si dureaza mult.

Iata cum evolueaza boala, conform cercetatorilor din China, dupa zilele de incubatie (care variaza, de la 5 la 14 zile)

Ziua 1 - Simptomele incep usor. Apare febra, tusea seaca si o respiratie mai rapida. Posibil si dureri musculare si oboseala. Inainte de aceste simptome, unii pacienti au avut diaree sau ameteli cu doua zile inainte.

Ziua 3 - Dupa doar trei zile de la aparitia simptomelor initiale au fost internate in spital cazurile grave.

Ziua 5 - In cazurile severe, simptomele de raceala devin din ce in ce mai greu de suport, in special problemele de respiratie.

Continuarea AICI.