„Limba COVID” – cel mai nou simptom al bolii, cofirmat de experții britanici

Dacă pierderea gustului este deja un simptom binecunoscut și răspândit , cercetător ul britanic, Tim Spector, s usține că în cazul unora dintre pacienți au apărut afte dureroase, abcese și ulcerații pe limbă care ar fi legate tot de coronavirus , relatează Euronews .

„ Limba COVID” ar putea face parte dintr-o gamă de simptome mai puțin întâlnite, și tocmai de aceea riscă să fie mai puțin luate în seamă, așa cum sunt și iritațiile pielii sau modificările la nivelul palmelor și tălpilor, cunoscute mai degrabă ca „degetele COVID”.

„ Am adunat date de la 4,5 milioane de oameni din trei țări care ne-au descris simptomele și am depistat până acum peste 20 de simptome de COVID, între care unele rare, care nu au fost observate până acum”, a declarat profesorul Tim Spector. El estimează că o treime dintre pacienții care au făcut COVID au dezvoltat astfel de simptome nespecifice.

Plenty of evidence from ZOE app users that Covid tongue was around from December 2019 so unlikely to be related to new strain - it just wasnt considered a symptom in the early days when we were told it was "bad flu" https://t.co/fG8QroJkON