Medicii refuză vaccinarea anti COVID. Manager: ”Unii spun că au anticorpi, alții nu vor pur și simplu. Eu susțin vaccinarea”

Aproape 1.400 de persoane lucrează de exemplu la Spitalul Colentina din Capitală și doar 65% dintre aceștia au spus că sunt de acord cu vaccinarea anti COVID.

”Din 1390 de angajați, 890 au optat pentru vaccinarea anti COVID. Restul fie au avut boala și au anticorpi, fie au refuzat pur și simplu. Eu susțin vaccinarea tuturor cadrelor medicale expuse în această perioadă pericolului de a se infecta. Și nu in ultimul rând susțin vaccinarea anti gripală. Eu am fost infectat cu coronavirus și am anticorpi, însă dacă nu voi mai avea în momentul în care începe vaccinarea anti COVID în România, mă voi vaccina cu siguranță. Cred că vaccinarea este bine să fie făcută de cât mai multe persoane pentru a nu se mai suprasolicita sistemul de sănătate. Cu cât suntem mai mulți cei vaccinați, cu atât infecția cu SARS-CoV-2 nu se va mai răspândi și astfel vom putea ajunge la normalitatea de dinainte de pandemie” a declarat managerul spitalului Colentina, Remus Mihalcea, pentru Antena3.ro.

Alexandru Rafila, detalii despre vaccinul anti-COVID în România

"În momentul de faţă sunt două companii care au anunţat încheierea celei de-a treia faze a studiilor clinice. Este vorba de compania Pfizer, în asociere cu o firmă din Germania şi cea de-a doua companie este Moderna din SUA.

Ambele vaccinuri sunt de tip ARN-mesager, conţin un acid nucleic care dă comanda celulelor proprii ale omului să producă o proteină virală şi care ulterior determină un răspuns imun.

Cele două vaccinuri sunt oarecum similare, dar există două diferenţe mari în ceea ce priveşte modul în care se păstrează aceste vaccinuri. În cazul Pfizer se păstrează mult mai dificil, la temperaturi foarte scăzute, minus 80 de grade. Vaccinul de la Moderna se păstrează mai uşor, în frigider", a precizat Alexandru Rafila la Antena 3.

Când va fi gata vaccinul anti-COVID

"Există şi un DAR foarte mare. Moderna este o companie americană care are o producţie limitată iniţial. Ei au promis că până la sfârşitul anului vor face doar 20 de milioane de doze. Un miliard, anul viitor. Asta ne arată că înţelegerea între Comisia Europeană şi Pfizer va fi cea care va genera vaccinul de care vom beneficia şi noi.

Directorul Agenţiei Europene a Medicamentului a precizat luna ianuarie ca fiind luna în care este posibil să acorde autorizaţia vaccinului Pfizer care este depus pentru autorizare la Agenţia Europeană a Medicamentului."

Fiecare persoană va fi vaccinată de două ori, la interval de 30 de zile

Alexandru Rafila a spus că vaccinul va ajunge în România cel mai probabil în luna februarie 2021. Este vorba de primele cantităţi. În prima etapă, în România ar putea ajunge până la 9 milioane de vaccinuri, în tranşe, a explicat reprezentantul României la Organizaţia Mondială a Sănătăţii.

"Aceste centre de vaccinare va trebui să asigure protecţia personalului medical şi a instituţiilor esenţiale pentru funcţionarea societăţii. Estimez că numărul acestor persoane va fi de 400.000 de persoane. Ar fi necesară o primă tranşă de un milion de doze pentru vaccinarea personalului medical şi a celor care lucreză în zonele esenţiale pentru funcţionarea societăţii. Există nevoia de două doze de vaccin la interval de 30 de zile.", a mai completat Rafila la Antena 3.

Cum decurge procesul de autorizare a vaccinului

Astfel, serul el va fi aprobat doar dacă studiile clinice efectuate vor reflecta faptul că vaccinul este sigur, eficace şi nu va produce reacţii adverse grave. Studiul firmei în acest moment arată că protecţia depăşeşte 90% dintre persoanele care vor fi vaccinate.

Odată ce vaccinul va fi eliberat, el va fi dat statelor Uniunii Europene. UE are contract iniţial de 200 de milioane de doze cu compania Pfizer, o parte vor fi produse până în momentul autorizării.