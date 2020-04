Prof. dr. Vlad Ciurea, despre prevenirea noului coronavirus: 'Eu folosesc vitamina C, băuturi calde și antigripale'

„Să nu uităm. Am trecut prin tifos, prin holeră, gripa spaniolă, am trecut prin război, cutremure, inundație, revoluție... trebuie să trecem și prin asta. Sunt încercări la care este supus un popor”, a spus profesorul Vlad Ciurea într-un interviu acordat Antena 3.

Neurochirurgul Vlad Ciurea spune că noul coronavirus nu atacă un singur organ.

Un asemenea virus lovește exact în alveola pulmonară, de acolo intră în sânge și din sânge ajunge la inimă care suferă din toate punctele de vedere, a explicat medicul.

Tot sistemul circulator este afectat și apoi suferă creierul.

„Ați observat, sunt complicații cerebrale, sunt posibile accidente vasculare cerebrale ...nu mai spun la persoane în vârstă, sunt posibile și la tineri. Nu le știm încă pe toate, dar sigur vom învăța pe parcurs pentru că orice fel de boală se compune din complicații imediate și întârziate”, a declarat Vlad Ciurea.

Întrebat cum se reface creierul, medicul a spus că celulele din jur încep să ajute celula principală afectată.

„Dacă ați observat și când vorbiți nu găsiți cuvântul perfect, dar celulele din jur te ajută și prin fraze de înlocuire. Putem să luptăm și mai ales la persoanele tinere putem să obținem rezultate foarte bune”, a spus el.

Reputatul neurochirurg Vlad Ciurea a vorbit și despre prevenirea COVID-19.

„Eu folosesc Vitamina C și cred în vitamina C, băuturi calde, am mai luat și unele medicamente antigripale și recunosc unele suplimente de mărirea imunității organismului. E plină piața...Dacă e vorba de antiinflamatoare, formula chimică a antiinflamatorului se duce în stomac...sunt foarte bune la dureri, la inflamații, la migrene și la altele, dar afectează starea unor organe importante (ficat și rinichi - n.red.)”, a spus medicul.

„Trebuie să luptăm, pentru că luptăm pentru noi, pentru copiii noștri, părinții noștri și această țară”, a încheiat Vlad Ciurea.

Prof. dr. Vlad Ciurea, despre lupta cu noul coronavirus