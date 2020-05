Un microbiolog român spune că aspirina este eficientă împotriva coronavirusului

Vania Atudorei spune că și banalele pastile pentru durerile de gât sunt eficiente împotriva noului coronavirus.

„Am găsit referințe că pastile împotriva durerilor de gât, care conțin combinația de alcool diclorobenzilic și amil metacresol sunt eficiente împotriva coronavirusurilor, pentru a le reduce drastic chiar și după 2 minute de contact. Aceste produse pot fi găsite în farmacii sub numele comerciale de Cepacol, Strepsil, sau Pastile antibacteriene pentru dureri de gât, și nu sunt scumpe (aveți grijă să citiți bine eticheta și să nu le confundați cu produse similare care conțin doar mentol și benzocaină care nu sunt eficiente)”, a declarat microbiologul.

„Mi-am pus întrebarea care sunt simptomele clasice ale virozei provocate de COVID-19 și dacă există un medicament singur capabil să acționeze împotriva acestor simptome. Spre marea mea surprindere răspunsul pe care l-am găsit este: DA. Deci simptome importante: febra, dureri, inflamații și coagularea sângelui. Ei bine: ASPIRINA combate și febra, și durerile, și inflamația și este și anticoagulantă. Dacă mă întrebați de ce nu se prescrie Aspirina, nu am să vă răspund și am să va las ca să găsiți singuri răspunsul. În discuțiile mele actuale cu specialiști din Franța, România, Elveția, Anglia și Germania mi s-a spus ca Aspirina are contraindicații de exemplu la bolnavii de astm. Răspunsul e simplu: dacă vreți să aflați totul despre un medicament trebuie să căutați pe Internet monografia medicamentului, completă, care conține zeci de pagini și care este redactată de compania mamă. Pentru Aspirina, este compania germana Bayer. Deci da, e contraindicată DAR numai pentru bolnavii de astm provocat de către compuși chimici care conțin săruri ale acidului salicilic, salicilați, așa cum este cazul aspirinei a cărui nume chimic este acid acetil- salicilic. Deci dacă persoana este alergica la acești compuși. Mi s-a mai spus că Asprina poate să dea dureri de stomac și iritații gastrice. Da, e normal este acidă. Numai că astăzi exista comprimate de Aspirina înrobate (sau filmate) acoperite cu un strat protector, care face ca ea să nu se mai dizolve în stomac ci traversează stomacul și se dizolva în intestin, unde nu mai provoacă dureri. Fabricarea Aspirinei o poate face și un elev. E nevoie doar de 2 materii prime ieftine, oțet (acid acetic) și acid salicilic. Numai ca Aspirina costa prea ieftin iar Big Pharma și farmaciile nu fac mare profit cu ea. Iată și calculul: 1 gram de Redemsivir pur costa 3750 $, iar 1 gram de aspirina pura costa 1cent adica 0.01 $”, a mai spus microbiologul român într-un interviu pentru stiri.botosani.ro.