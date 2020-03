Medicii chinezi au descoperit un tratament eficient pentru coronavirus. Se găsește în toate farmaciile

Vitamina C este recomandarea guvernului chinez pentru tratarea noului coronavirus. Aceștia susțin că banala vitamină, în cantități mari, poate avea rezultate spectaculoase în cazul pacienților infectați cu noul virus.

Recomandările de dozare variază în funcție de severitatea bolii. Acestea pleacă de la 50 si pot ajunge până la 200 miligrame per kilogram greutate corp pe zi, fără a depăși însă doza de 200 mg/kg/zi.

Cu alte cuvinte, un adult ar trebui să primească între 4,000 și 16,000 miligrame pe zi, intravenos.

Atsuo Yanagisawa, expert în terapia intravenoasă, spune că această metodă specifică de tratament este extrem de importantă, deoarece efectul vitaminei C este de cel puțin 10 ori mai puternic dacă este administrată intravenos decât dacă este administrată oral. Acesta a declarat că ”vitamina C intravenoasă este un tratament antiviral sigur, eficient și cu spectru larg”.

Pe de altă parte, profesorul Richard Z. Cheng, un expert care a lucrat îndeaproape cu autoritățile medicale guvernamentale chineze și care a facilitat cel puțin 3 studii clinice cu privire la efectul vitaminei C asupra organismului, luptă pentru a convinge medicii din spitalele chineze să implementeze în tratamentul pacienților cu coronavirus vitamina c, intravenos.

Ambii medici atrag atenția cu privire la faptul că vitamina C , administrată atât pe cale orală cât și intravenoasă, este cel mai bun mijloc de prevenție în fața virusului, scrie nexusnewsfeed.com.

O declarație oficială a Spitalului Xi'an Jiaotong spune:

”În după-amiaza zilei de 20 februarie 2020, alți patru pacienți cu pneumonie severă cauzată de coronavirus s-au recuperat din spitalul C10 West Ward din Tongji. La ultimii 8 pacienți externați din spital (...) doze mari de vitamina C au avut rezultate bune în aplicațiile clinice. Considerăm că pentru pacienții cu pneumonie neonatală severă și pacienții cu boli cronice, tratamentul cu vitamina C ar trebui să fie inițiat cât mai curând posibil după internare. Dozele mari inițiate în faze incipiente au puternice efecte antioxidante, reduc răspunsurile inflamatorii și îmbunătățesc funcția endotelială. Numeroase studii au demonstrat că dozele mari de vitamina C sporesc efectele tratamentelor. Dozele mari de vitamina C nu eficientizează doar antiviralele, dar mai important, previn și tratează leziunile pulmonare acute și problemele respiratorii grave”.