Emanuel Poştoacă (fondator Nordis), despre ansamblul de peste 200 de milioane de euro de la Mamaia: "Poţi să îţi satisfaci orice dorinţă"

O insulă de lux la Marea Neagră. Da, există. Un hotel al cărui plan de afaceri a avut un singur ţel. Dorinţele se împlinesc pe loc ca în poveştile din "O mie şi una de nopţi".

"Ne-am inspirat destul de mult din ceea ce înseamnă Dubai. Cum sunt trataţi musafirii, turişti. Este un oraş în care ai toate facilităţile, în care poţi să îţi satisfaci orice dorinţă", a declarat Emanuel Poştoacă, fondatorul grupului imobiliar Nordis.

Comparaţia cu Dubai nu este întâmplătoare, grupul fiind şi sponsorul principal al pavilionului României la Dubai Expo 2020.

"Tuturor ne place să trăim bine. În ultimii ani, românii sunt dispuşi să şi plătească pentru acest trai bun", a explicat fondatorul Nordis.

Iar ambiţia noului proiect este ca busola turismului de calitate să arate o nouă direcţie 100% românească.

"Vrem să devenim numărul unu în ceea ce înseamnă lanţ hotelier de leisure, adică de turism de staţiune din România", a dezvăluit Emanuel Poştoacă.

Istoricul companiei e dovada că niciun plan nu e prea mare şi nicio ţintă de neatins. După înfiinţarea în 2008 şi realizarea începând cu 2011 a unor proiecte rezidenţiale speciale în zona de nord a Capitalei, compania s-a orientat spre ceva nou în România: apartamentele de vacanţă.

Decizia de a se concentra exclusiv pe dezvoltarea proiectelor hoteliere şi rezidenţiale de 5 stele a venit natural. Astăzi, e în plin proiectul Mamaia, care înseamnă 200.000 de metri pătraţi construiţi, un ansamblu cu 712 camere de hotel, aproape 2000 de apartamente rezidenţiale şi care valorează peste 200 de milioane de euro.

Ce îi aşteaptă pe viitorii locatari? Răsfăţul şi calitatea pot deveni mod de viaţă, fie că stau la hotel, fie că au cumpărat un apartament.

"Efectiv, ei locuiesc într-un hotel. Au toate serviciile hotelului, opţional şi contracost, 12 luni pe an. De la mic-dejun în cameră la acces la piscină, la SPA, la curăţenie în cameră, acces la toate restaurantele", a explicat fondatorul Nordis.

După doi ani şi două luni de muncă, proiectul se concretizează în ceea ce va reprezenta cel mai mare ansamblu hotelier şi rezidenţial de pe litoralul românesc.

"Iniţial, am achiziţionat terenul pentru a construi un singur bloc. Văzând succesul foarte mare, am decis să achiziţionăm terenul şi să construim al doilea bloc. Am cumpărat terenul şi am construit al treilea bloc, după care al patrulea bloc", a declarat Emanuel Poştoacă.

Acum, singurul dezvoltator de ansambluri hoteliere şi rezidenţiale de lux din România se extinde şi la munte. Sinaia şi Braşov.

Proiectul din Braşov depăşeşte 30 de milioane de euro, dar la final va schimba standardele turismului pe Valea Prahovei. Ansamblul, situat lângă Rezervaţia Naturală Warthe, va avea 158 de camere de hotel şi 43 de apartamente rezidenţiale, semn că sunt noi culmi de atins într-o poveste 100% românească despre succes şi ambiţie.

