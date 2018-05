(P) Stiai ca cel putin 10% dintre accidentele auto se produc din cauza anvelopelor nepotrivite?

Stiai ca cel putin 10% dintre accidentele auto se produc din cauza anvelopelor nepotrivite?

Accidentele rutiere pot avea foarte multe cauze si pot fi provocate atat din vina soferilor, cat si a conditiilor meteo sau a neatentiei participantilor la trafic. Un lucru mai putin stiut, insa, este faptul ca un procent ingrijorator dintre acestea au ca principal motiv folosirea unor anvelope neconforme cu standardele de siguranta.

Daca esti sofer, trebuie sa ai intotdeauna grija de starea in care se afla masina ta, verificand, periodic, chiar si cel mai mic detaliu. Pentru ca automobilul tau sa functioneze in parametri normali, nu uita sa acorzi atentie tuturor pieselor, inclusiv anvelopelor si sa te asiguri ca totul este in regula. In acest sens, magazinul Anvelope-Oferte iti ofera o gama variata de cauciucuri la cel mai bun raport calitate-pret. Astfel, specialistii incurajeaza conducatorii auto sa nu faca compromisuri atunci cand vine vorba despre siguranta lor in trafic.

Cea mai intalnita cauza: utilizarea incorecta a anvelopelor in functie de anotimp

Majoritatea accidentelor de circulatie de acest tip au loc deoarece foarte multi soferi nu tin cont de reglementarile tehnice in vigoare si neglijeaza schimbarea cauciucurilor de iarna cu cele de vara sau invers. Expertii pun accent pe importanta utilizarii anvelopelor potrivite, pentru a evita pericolele in trafic.

Temperatura asflatului in sezonul cald este foarte ridicata, din acest motiv, cauciucurile de iarna nu fac fata si se uzeaza mult mai rapid. In plus, in timpul unei frane puternice, acestea nu raspund la timp, iar acest lucru duce la pierderea controlului asupra vehicului. Fiecare tip de anvelope are caracteristici diferite, care se adapteaza perfect in functie de anotimp, temperatura, dar si de conditiile in care se afla soselele. Daca nu ai facut-o inca, mai ai timp sa achizitionezi anvelope de vara si sa te bucuri de drumuri linistite, fara incidente neplacute. Aceasta este perioada potrivita pentru a-ti pregati masina de sezonul cald si pentru a te asigura ca planurile tale de vacanta vor fi puse in aplicare, asa cum iti doresti!



Alte probleme ale anvelopelor care pot provoca accidente auto:

Cauciucurile nu sunt cele potrivite – in cartea tehnica a oricarei masini exista specificatii precise in ceea ce priveste dimensiunea perfecta a anvelopelor utilizate pentru masina ta. Tine cont, in momentul in care achizitionezi un set nou de cauciucuri, acestea trebuie sa se potriveasca ca diametru cu jantele de pe automobilul tau!

Uzura anvelopelor – acestea au o durata de viata limitata. Folosirea lor dupa ce aceasta perioada este depasita va insemna multe probleme, pentru ca risti ca frana sa nu functioneze in momentele cruciale.

Presiunea scazuta in pneuri – daca aceasta operatiune este neglijata, uzura caucicurilor se produce mult mai rapid. Aceasta trebuie verificata cel putin o data pe luna! Presiunea nominala recomandata de fabricant este mentionata in cartea tehnica a masinii, iar valoarea maxima admisa este scrisa si pe flancul anvelopei. Daca presiunea este prea scazuta, pe langa uzura, poti avea probleme cu puterea tractiunii, si vei observa, cu siguranta, un consum mult mai ridicat de combustibil. In plus, aceasta este, de obicei, cauza penelor de cauciuc. In cazul suprapresiunii, amortizarea socurilor va fi mai redusa si aderenta mai scazuta. Pentru ca acest lucru inseamna o distanta de franare mai mare, vehiculul devine mai greu de controlat, ceea ce sporeste riscul accidentelor.

Pentru a evita orice fel de incident pe sosele, asigura-te ca esti la zi cu revizia! In momentul in care observi orice schimbare legata de automobilul tau, ia masurile necesare si pune siguranta pe primul loc!