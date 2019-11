Calculatoarele refurbished un succes garantat (P)

De ce un calculator refurbished? Ce inseamna calculator refurbished? Cred ca foarte multi dintre d-voastra au aflat raspunsul la acceste intrebari. O sa enumeram o parte avantajele acestora:

Brand-uri cosacrate cu o vechime de cel putin trei-patru decenii cum ar fii: Dell, Hp, Lenovo, Panasonic, Fujitsu, etc; Configuratii de top concepute pentru mariile corporatii din Nord-Vestul Europei; Calitate si fiabilitate, produse fabricate in serie, imbunatatite atat estetic cat si al performantelor de la o editie la alta; Garantia calculatoarelor refurbished standard este de 3 ani, dar in diferite campanii promotionale ajunge acelasi produs poate ajunge la 5 ani garantie fara costuri suplimentare; Pretul unui calculator refurbished este de 3-5 ori mai mic decat pretul lansarii, diferenta facand-o perioada lansarii, nicidecum a uzurii fizice, acestea de multe ori fiind neutilizate; Licentele Microsoft Windows Refurbished create special de Microsoft pentru aceste produse la un pret de 6-7 ori mai mic, valabile pentru personae fizice cat si juridice; Livrare gratuita in toata tara prin curier rapid;

Un calculator refurbished ca sa ajunga sub aceasta denumire trece prin mai multe filtre si mai multe teste speclializate de la producator. Un important filtru este cel de estetica. Acestea trebuie sa arte foarte bine fara urme vizibile pe carcasa de manipulare. In general in aceasta categorie ajung calculatoare care au fost foarte putin folosite sau neutilizate.

Achizitia unui calculator refurbished bucuresti este alegerea potrivita pentru afacera dumneavoastra dar si pentru utilizarea personala. Va veti convinge in scurt timp de ce nu se compara un calculator refurbished brand cat.“business” cu unul nou din din cat. “comerciala”. Cele din categoria “comerciala” noi pe langa faptul ca sunt mult mai scumpe sunt facute din materiale slab calitative cu aspect vizual si tactil neplacut. Un prim exemplu ar fi ventilatoarele cu un zgomot uneori chiar deranjant, iar multimea de erori din cauza componenteleor si a pieselor ieftine si de proasta calitate din care sunt construite ansamblele acestora. Un calculator de firma din cat. “business” folosit in conditii normale s-a dovedit a functiona de zeci de ori mai mult in conditii perfecte decat un calculator construit cu un buget redus unde asamblarea a fost facuta numai cu piese “noname” pentru ca in final pretul sa fie accestibil pe piata noastra.

De unde provin calculatoarele refurbished:

Exces de stocuri: produse ramase nevandute de catre magazine sau exces de productie.

Leasing financiar sau operational. Majoritatea provin din leasing operational, este o metoda foarte folosita de catre mariile companii din N-V. Acestea dupa terminarea leasing-ului sunt ridicate si duse in centre specealizate pentru sortare si tastare. Ele vor fi impartite in trei categorii: arad A, B, C. Cele care au primit grad A (asa numitele refurbished) sunt in general calculatoare foarte putin folosite, ele fiind contractate doar pentru back-up in companie. Acestea sunt supuse la testele agreate de producator, rezultatul de calificare obligatoriu trebuie sa fie de 100% functionale la toate componentele, ca un produs nou.

Targuri, evenimente, prezentari, chiar si promovarea brand-urilor pe perioade foarte scurte de timp, unde uzura lor este nesemnificativa.

Daca cauti un magazin calculatoare refurbished asigurativa in primul rand ca firma vanzatoare sa aibe datele fiscale la pagina de contact pentru a beneficia de o factura si o garantie conform legislatiei, si verificati cu atentie recenziile online ale clientiilor care au cumparat deja din acel magazin online.