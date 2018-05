(P) In goana dupa BRAND-uri - Top 3 firme de renume preferate de ROMANI

Nu mai este niciun secret faptul ca hobby-ul preferat al romanilor este shoppingul. Hainele, gentile, pantofii si orice alte articole ce se pot cumpara se afla in fruntea listelor de cumparaturi in fiecare luna. Afla si tu care sunt cele mai cumparate brand-uri si produse din ultima perioada.

Articolele sport de la NIKE

In fruntea clasamentului se afla articolele de la nike Romania. Se pare ca interesul manifestat pentru articolele sport tradeaza, de cele mai multe ori, atitudinea degajata, relaxata pe care o au oamenii. In plus, imbracamintea si incaltamintea sport vor fi mereu preferate, in detrimentul articolelor elegante, pentru lejeritatea si confortul oferit.

Se poate observa, din acest punct de vedere, si o evolutie a tinutelor office. Cei mai multi dintre romani aleg sa adopte un stil casual-chic in defavoarea celui elegant si a tinutelor corespunzatoare ce, in urma cu ceva vreme erau impuse in mod necesar pentru conturarea unei imagini rafinate, dar si pentru a se diferentia conduita formala, oficiala de la serviciu de atitudinea degajata din timpul liber. In zilele noastre, aproape orice tinuta de birou implica minim un articol sport ( spre exemplu: incaltaminte sau tricouri) ce este alaturat, cu succes, alor piese vestimentare dintr-o categorie diferita.

Produsele Guess

Un alt brand preferat de romani, in special de femei, este reprezentat de magazinul in care doamnele aleg sa cheltuie sume impresionante pentru a fi intotdeauna la curent cu trendurile si tendintele actuale. Se pare ca gentile sunt cele mai cumparate articole de pe GUESS Romania datorita materialelor calitative si a gamei variate de modele, captand interesul mai multor categorii de varsta, dar si de stil vestimentar. Alte produse aproape la fel de cumparate ale acestui brand sunt hainele si incaltamintea, tot din aceleasi considerente.

Pasiunea romanilor pentru a purta incaltaminte, accesorii si haine de firma este declansata de dorinta de a fi mereu in pas cu moda si de a se face remarcati in randul celorlalte persoane din jurul lor.

Piesele de colectie de la Valentino

Probabil una dintre cele mai costisitoare, dar si apreciate firme de produse este reprezentata de Valentino. In decursul ultimilor 2 ani s-a declansat o adevarata isterie pentru produsele acestui brand si, cu siguranta, nu exista femeie care sa nu aiba in colectie ei de pantofi macar o piesa Valentino. Renumitii pantofi cu tinte au fost multa vreme un element must-have in randul persoanelor pasionate de shopping, de aceea este si unul dintre cele mai vandute articole din ultima perioada.

Acestea sunt printre cele mai accesate si cumparate branduri de catre romani. Nevoia din ultima vreme a oamenilor de a purta firme de renume este din ce in ce mai accentuata, atat din considerent calitativ( produsele de brand fiind apreciate pentru rezistenta si materialele deosebite din care sunt confectionate), de a se incadra intr-o categorie de persoane in conformitate cu tendintele actuale.