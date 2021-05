5 motive pentru care Automatic Gearbox reprezinta alegerea numarul 1 in reparatii cutii automate

In oferta de astfel de servicii vei putea gasi diferite variante, iar una dintre cele mai bune alegeri pentru soferii autoturismelor pe cutii automate de viteze o reprezinta SC Automatic Gearbox SRL din Bucuresti. Iata care sunt principalele 5 motive care recomanda acest service auto pentru cei care au nevoie de reparatii cutii automate .

1. Experienta de peste 20 de ani

Cu mai bine de 20 de ani de experienta, echipa de mecanici de la Automatic Gearbox inseamna identificarea defectiunilor pentru sute si mii de autoturisme care au avut diferite probleme la cutiile de viteze. Cu o astfel de experienta in spate este foarte firesc ca orice defectiune, indiferent de marca autoturismului si de modelul acestuia, sa fie identificata intr-un timp foarte scurt si rezolvata la fel de repede.

2. Pregatirea mecanicilor

Un al doilea argument in favoarea acestui service auto specializat in reparatii cutii automate il reprezinta pregatirea si specializarea mecanicilor. Dincolo de pregatirea specifica pentru aceasta profesie, la Automatic Gearbox vei beneficia de mecanici care au urmat diferite cursuri de pregatire si instruire pentru repararea cutiilor automate, cursuri efectuate in tari din vestul Europei. In cadrul acestor cursuri si specializari mecanicii au avut posibilitatea de a lucra pe diferite tipuri si modele de cutii de viteze automate

3. Acreditarea si autorizarea RAR

In baza experientei si a pregatirii mecanicilor care presteaza aceste servicii, Registrul Auto Roman considera ca este firesc sa acorde autorizarea si acreditarea pentru acest service auto. Cu alte cuvinte, atunci cand treci pragul acestui service auto pentru diferite servicii pentru cutii automate, vei avea certitudinea ca vei beneficia de servicii de cea mai buna calitate.

4. Rapiditate si promptitudine

Un alt motiv care recomanda Automatic Gearbox pentru reparatii cutii automate se refera la rapiditatea cu care sunt solutionate problemele soferilor, dar si promptitudinea de care vei beneficia daca alegi serviciile acestui service auto. Astfel, pentru diagnoza nu este nevoie de programare, iar repararea cutiei automate de viteze dureaza cel mult 72 de ore. De obicei rezolvarea defectiunilor care nu au nevoie de inlocuirea pieselor dureaza 24 de ore.

5. Conditii avantajoase

Nu in ultimul rand putem mentiona ca si argument ce recomanda acest service auto specializat in reparatii cutii automate conditiile avantajoase din perspectiva costurilor. Serviciile de diagnoza sunt gratuite. In cazul in care mecanicii considera ca se pot reconditiona piesele uzate, aceasta este prima optiune astfel incat costurile pentru soferi sa fie cat mai mici. Abia ulterior se apeleza la inlocuirea pieselor, daca acestea nu pot fi reconditionate. Si ultima solutie este reprezentata de inlocuirea completa a cutiei automate de viteze.Pentru mai multe detalii privind serviciile oferite de cei de la Automatic Gearbox poti accesa reparatiecutieautomata.ro .

