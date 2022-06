5 sfaturi pentru a-ți face grădina de acasă mai primitoare și mai distractivă

Deși posibilitățile sunt nenumărate, ți-am pregătit 5 sfaturi de care să ții cont dacă nu știi de unde să începi.

Proiectează o pardoseală

În general, terasele sunt amenajate cu piatră naturală, însă porțiunile acoperite ar putea fi decorate cu lemn exotic, pentru un plus de stil. Traseele din curte pot fi amenajate cu piatră, pentru că este mai practic, însă spațiile în care veți petrece cel mai mult timp (sub foișor, pergolă sau cort), precum și cele aflate în dreptul ușilor de acces ale casei, pot căpăta un look cu totul deosebit dacă sunt amenajate cu parchet de exterior. Indiferent de design, asigură-te că materialele alese sunt de calitate și orientează-te către produse cu o durată de viață cât mai lungă. Pentru început, poți adăuga un covor de exterior, o măsuță de cafea și câteva scaune pentru a începe să profiți imediat de noua pardoseală.

Asigură umbră

Aici există foarte multe variante, care depind în mare parte de elementele cu care este deja dotat spațiul, de gusturi, dar și de bugetul avut la dispoziție. În unele cazuri, copacii, vița de vie sau plantele cățărătoare pot genera suficientă umbră. Totuși, o prelată impermeabilă, umbrelă mare, o pergolă sau un foișor reprezintă cele mai la îndemână soluții pentru majoritatea spațiilor. Acesta ar putea deveni și punctul central al grădinii; prin urmare, gândește-te de două ori înainte a lua o decizie, pentru că accesoriul ales pentru a te proteja de soare și de ploaie poate defini atât stilul, cât și dimensiunea spațiului destinat relaxării și divertismentului.

Instalează un proiector

Un proiector, o pânză de proiecție și un sound bar sunt suficiente pentru a transforma o grădină într-un home cinema. Proiectorul nu este însă destinat numai pentru vizionarea filmelor și a serialelor. Îl poți folosi și pentru a urmări evenimente sportive, cum ar fi meciurile de fotbal ale echipei naționale, cursele de Formula 1 sau partidele de handbal ale tricolorelor, spectacole muzicale transmise live prin Scena Digitală, Apple Music sau YouTube, dar și pentru a practica jocuri multiplayer precum FIFA sau Need For Speed, jocuri de societate precum Monopoly sau Cluedo , ori pentru a te distra jucând păcănele online sau orice alte jocuri te pasionează.

Montează o fântână arteziană

Prezența apei curgătoarea poate schimba complet atmosfera dintr-o grădină. Pe lângă înfrumusețarea locului, sunetul apei este extrem de liniștitor și plăcut. Din fericire, există tot felul de soluții în comerț, de tot felul de dimensiuni și stiluri, pretabile pentru orice buzunar. Desigur, daca dispui de un buget mai mare și dorești să faci ceva cu totul deosebit, poți opta pentru construirea și montarea unei fântâni artizanale. În orice caz, să ai în vedere că vei avea nevoie de o sursă externă de curent pentru a alimenta pompa fântânei arteziene.

Organizează un spațiu semiînchis

Acesta nu trebuie să fie neapărat punctul central al grădinii și nici cel în care vei găzdui numeroși oaspeți, ci mai de grabă un spațiu intim, care să fie amplasat la o oarecare distanță de casă. Acest spațiu trebuie conceput pentru cel mult două persoane. În mod ideal, aici poți veni pentru a te relaxa, pentru a te gândi sau a lucra la ceva, pentru a lua masa în liniște sau pentru a purta o conversație telefonică sau audiovizuală. Pentru că este un loc mic, este mai ușor să fie dotat cu plase de protecție împotriva insectelor.

Desigur, pentru a înfrumuseța grădina, poți face multe alte mici adăugiri, care nu sunt costisitoare, dar pot aduce un farmec aparte. Spre exemplu, poți planta diverse plante aromatice în ghivece, poți plasa diverse elemente decorative vintage, cum ar fi lămpi, vaze, statui și alte tipuri de ornamente.