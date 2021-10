5 sfaturi simple pentru a organiza o nuntă în Bucureşti în pandemie

Pandemia afecteaza, de asemenea, activitatile sociale obisnuite, cum ar fi adunarile de familie sau petrecerile cu prietenii. Dar una dintre cele mai mari schimbari pe care le-am experimentat probabil este modul in care organizam evenimentele sociale de anvergura precum nunta.

Inainte de pandemie, nunta era vazuta ca un eveniment frumos, la care ne adunam pentru a sarbatori un cuplu. In aceste zile, nu ne putem abtine sa nu ne simtim anxiosi daca trebuie sa organizam o nunta.

Alegerea unui fotograf profesionsit pentru nunta

Pentru cuplurile care intentioneaza sa aiba petreceri de nunta in timpul pandemiei, exista cateva reguli de urmat. Acestea vor asigura o desfasurare normala a evenimentului, dar si succesiunea evenimentelor normale. De exemplu, nu trebuie sa uitam de fotograf nunta pentru ca, indiferent de reguli si restrictii, momentele frumoase trebuie pastrate.Trebuie sa alegi un fotograf de nunta din Bucuresti care sa fie la curent cu toate regulile in vigoare, dar si care sa aiba o experienta deosebita in fotografiere. Pandemie sau nu, o nunta va fi si peste 50 de ani un eveniment de care sa ne aducem cu drag aminte, un eveniment despre care povestim nepotilor, iar fotografiile sunt cei mai buni martori. De asemenea, si organizatorii, si mirii trebuie sa se intereseze de reguli, numarul de invitati maxim admis si alte lucruri de gen. Suntem constienti ca nu este tocmai o nunta tipica si toate aceste reguli provoaca mult stres viitorilor miri in special, insa daca nu vrei sa faci nunta altadata, trebuie sa te conformezi.

Alegerea localului

Alegerea localului in pandemie este o alta provocare. Trebuie sa te interesezi foarte bine daca localul respectiv respecta normele sanitare si daca invitatii tai vor fi in deplina sigranta. Pe langa regulile legate de pandemie, localul trebuie sa respecte si alte reguli de igiena. In plus, trebuie sa aiba spatii in interior si poate si afara, desi uneori vremea nu poate fi propice pentru o nunta in aer liber. Asa ca alege cel mai sigur local pe care il gasesti. Unul dintre cele mai importante puncte ale oricaror evenimente majore, precum nunta, este mancarea. Mancarea nu este numai folosita ca simbol al ospitalitatii din partea gazdei, ci este considerata si o parte integranta pentru a crea o atmosfera extraordinara la orice eveniment.

Din pacate, mancarea a devenit acum una dintre principalele preocupari pentru cuplurile care vor o nunta in timpul pandemiei. Este aproape imposibil sa nu se consume mancare in timpul unui eveniment atat de mare, dar in acelasi timp aceasta poate fi o miscare riscanta. Exista putine modalitati de a servi mancarea in siguranta, fara a sacrifica deliciul.

In primul rand, cuplurile ar trebui sa ia in considerare servirea individula, adica fara alimente care sa fie luate la comun (vezi painea, sarea si alte asemenea). Trebuie evitata servirea mesei de tip bufet. De asemenea, asigura-te ca exista un loc special pentru a face fotografii individuale. Este bine sa se evite, pe cat posibil contactul, asa ca intreaba un fotograf profesionist cum poti face asta.

Planifica un protocol complet de siguranta sanitara

Pregatirea nuntii in timpul pandemiei nu este nici pe departe terminata, fara a planifica o schema aprofundata de protocol de siguranta sanitara. Exista cateva reglementari stricte care trebuie respectate.

De exemplu, puteti furniza informatii suplimentare cu privire la reglementarile privind protocolul de sanatate. Trimite un e-mail sau un mesaj oaspetilor despre masurile de siguranta pe care le vei lua pentru a le asigura integritatea. De la verificarea temperaturii inainte de a intra in locatie, distantarea, informarea furnizarii igienizantelor pentru maini, verificarea green pass si asa mai departe.

Ramai in tendinte

Chiar daca vorbim despre o perioada mai tulbure, asta nu inseamna ca nu trebuie sa evitam ultimele tendinte. Cu ajutorul fotografului, poti avea cateva sfaturi despre noile tendinte. De exemplu, un fotograf pentru evenimente in Bucuresti iti poate recomanda ceva de tipul trash the dress. Ce inseamna asta? Pe vremuri miresele isi pretuiau rochiile de mireasa mult dupa nunta. Dar, la fel ca orice, traditiile se schimba si oamenii merg mai departe. In loc sa pastreze o frumoasa rochie alba intr-o cutie ascunsa la mansarda pe care stiu ca nu o vor mai purta niciodata, miresele aleg una dintre cele mai noi si mai neconventionale traditii de nunta: trash the dress.

Trash the dress inseamna a murdari sau a strica rochia dupa nunta. La scurt timp dupa ziua nuntii, mireasa poarta din noua rochia alba si apeleaza la aceleasi servicii foto video ca la nunta, viziteaza o locatie in general unde se va murdari pentru a contrasta cu eleganta tinutei sale. Fotograful o va surprinde in timp ce o strica sau o murdareste. Exista numeroase idei de a face o sedinta foto de tip trash the dress. Este cea mai nonconformista sedinta foto, dar si cea mai apreciata chiar si printre vedete.

Pune accent pe fotografii

Si pentru ca in pandemie, fotograful este cel ce poate surprinde doar acele momente lipsite de stres, ce nu amintesc de situatia neplacuta prin care trecem, rolul lui este unul deosebit. Pentru a surprinde cele mai frumoase momente, fotograful va trebui sa se focuseze pe invitati si pe miri. Pentru a se evita fotografiile de grup, fotograful profesionist va face mai multe fotografii individuale sau panoramice. Se vor surprinde momentele de veselie, momentele de distractie, dansul mirilor, taierea tortului si asa mai departe. Fotografiile facute de un profesionist vor fi acelea care ne vor face sa uitam ca traversam o pandemie si sa ne bucuram de un eveniment atat de frumos si important precum o nunta.

