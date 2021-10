7 caracteristici esențiale ale unui rucsac pentru laptop

Sanatatea corpului dvs. este un lucru pe care ar trebui sa il luati in considerare atunci cand va ganditi sa calatoriti cu un laptop. Credeti-ma, spatele si umerii dvs. va vor multumi mai tarziu.

Am rezumat cele mai bune 7 caracteristici pe care ar trebui sa le aiba fiecare rucsac bun pentru laptop:

1. INTERFATA DE PUTERE MOBILA- Rucsacul laptop de incarcare cu port USB va poate furniza telefonul sau tableta prin alimentare oricand si oriunde ati merge.

Cele mai bune rucsacuri pentru laptop au opriza USB externa integrata, unde va puteti conecta telefonul mobil sau tableta in timp ce va asteptati zborul la poarta sau va intoarceti cu metroul de la serviciu. Aceasta este o solutie foarte convenabila si eleganta. Rucsacurile laptop cu incarcatoare sunt potrivite pentru toti navetistii zilnici carora le place sa urmareasca un nou episod din serialul preferat intr-un tren, oamenii de afaceri petrecand ore si ore pe aeroporturi, studenti si multe altele. Incarcarea rucsacului pentru oameni de afaceri, dezvoltatori IT sau studenti este o alternativa perfecta la o servieta pentru laptop care poate provoca atat de multe dureri de spate.



2. MATERIAL IMPERMEABIL- Esti speriat ca o furtuna brusca te va prinde nepregatit in mijlocul orasului si laptopul tau scump se va uda? Deoarece probabil calatoriti cu electronice in interior, materialul rezistent la intemperii este obligatoriu. Materialul Oxford utilizat pe toate rucsacurile laptop Urbanpak este complet rezistent la apa, ceea ce inseamna ca materialul ramane relativ neafectat de apa sau rezista la patrunderea apei in conditii specificate. Astfel de articole pot fi utilizate in medii umede.

Rucsacurile lptop Urbanpak sunt fabricate din PU impermeabil de noua generatie, cu o membrana impermeabila pe fermoare. Are o rezistenta excelenta la apa si doar cateva rucsacuri de pe piata pot suporta chiar si ploi cu adevarat grele. Deci, daca nu locuiti in desert, sa aveti un rucsac impermeabil pentru laptop este o idee buna.

SPATAR RESPIRABIL

Tamponul de spate respirabil si curelele de umar ventilate sunt caracteristici destul de importante pe care noul dvs. rucsac de laptop ar trebui sa le aiba daca nu doriti sa veniti la serviciu cu un hanorac. Spuma de inalta densitate, material anti-transpiratie si plasa respirabila si ventilata nu sunt doar cuvinte atragatoare, ci si caracteristici excelente pe care le veti iubi.

Rucsacul pentru laptop are o spate acoperita cu o plasa respirabila care asigura o ventilatie excelenta. De asemenea, exista o multime de captuseala groasa intre spate si interiorul geantei, ceea ce aduce un plus de confort in timpul purtarii rucsacului. Centura este prevazuta si cu captuseala moale si plasa, in timp ce cureaua la piept la indemana are o busola.

CARACTERISTICI ANTIFURT

Ti-e teama ca hotii vor deschide rucsacul fara sa-i observi? Relaxeaza-te! Blocarea configurata TSA, buzunarele ascunse din spate si fermoarele metalice YKK de inalta calitate sunt o solutie foarte puternica. Cu un aspect detaliat pe unele rucsacuri, veti realiza ca unele dintre ele par a fi fara fermoar, ca nu au fermoare. Acest lucru se datoreaza faptului ca fermoarul si dispozitivele de extragere sunt ascunse - de obicei sunt asezate pe partea din spate.

Rucsacul pentru laptop antifurt are si fermoare cu blocare. Fiecare rucsac are de obicei doua extracte pentru compartimentul principal, care pot fi blocate impreuna printr-o incuietoare cu combinatia de cifre. Detaliile mici, dar adecvate pe care trebuie sa le aiba fiecare rucsac antifurt este un buzunar ascuns pentru cardul de credit, portofelul sau discul flash cu date importante ale companiei. Aceste buzunare secrete nu sunt vizibile in timpul purtarii si sunt aproape imposibil de atins de atacatori sau hoti. Rucsacurile antifurt sunt o idee inteligenta pentru calatoriile dvs. de afaceri si de agrement.

SPATIUL MULTI-STRAT

In 2021, exista multe marimi diferite de rucsacuri pentru laptop pe piata. Puteti gasi genti business care sunt suficient de mari pentru a transporta tot ce aveti nevoie pentru calatorii de afaceri scurte, inclusiv laptopuri de 17,3 inch sau puteti alege genti de laptop mici sau genti pentru curse zilnice pentru naveta dvs. de 10,2 inch Apple iPad Capacitatea mare a rucsacurilor va permite sa introduceti laptopuri si laptopuri de 13, 13,3, 14, 15, 15,6, 17 inch, asa ca, indiferent de dimensiunea laptopului pe care il aveti, puteti fi mereu in miscare.

Fiecare rucsac bun pentru laptop are mai multe compartimente separate. Ca parte a compartimentului principal, exista un manson captusit pentru laptop sau tableta. Pe langa aceasta, veti gasi mai multe compartimente mai mici pentru chei, telefon mobil etc.

DESIGN

Culori intunecate elegante, forme moderne si detalii clare. Nu este doar un design ergonomic, ci si o combinatie atenta de culori si materiale, care va ofera un rucsac excelent pentru utilizare zilnica. Nu prea extravagant pentru a veni la intalniri de afaceri si nici prea plictisitor pentru a da sansa de a remarca multimea. RUCSACURI GATA DE AFACERI

Cele mai bune rucsaci pentru laptop sunt special concepute pentru calatoriile cu avionul. Posibilitatea de a atasa rucsacul la manerul bagajului de cabina sau deschiderea la 180 de grade sunt caracteristici excelente care va pot economisi timp si eforturi atunci cand traversati aeroporturile in calatoriile dvs. de afaceri. Va va ajuta sa treceti rapid controlul de securitate al aeroportului fara a va scoate computerul din rucsac. Veti putea deschide un rucsac cu 90-180 de grade si apoi puneti laptopul pe el.



Va multumim pentru timpul acordat si pentru ca ati citit rezumatul nostru al celor mai bune 7 caracteristici ale rucsacurilor pentru laptop. Simtiti-va liber sa vizitati magazinul Urbanpak de unde puteti cumpara rucsaci cu incarcatoare USB, rucsaci antifurt, rucsaci cu material impermeabil si mult mai multe caracteristici finale.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal