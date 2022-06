Afla tot ce trebuie sa stii despre geometria rotilor!

Serviciul geometrie Ploiesti ofera soferilor din zona sansa de a beneficia de acest serviciu la preturi corecte efectuat de profesionisti!

Alinierea anvelopelor, cunoscuta si sub denumirea de aliniere a rotilor, va poate ajuta anvelopele sa functioneze corect si sa reziste mai mult. De asemenea, poate imbunatati manevrabilitatea si impiedica vehiculul sa traga intr-o directie sau sa vibreze ciudat pe drum.

Alinierea se refera la o ajustare a suspensiei unui vehicul - sistemul care conecteaza un vehicul la rotile sale. Nu este o ajustare a anvelopelor sau a rotilor in sine. Cheia pentru alinierea corecta este reglarea unghiurilor anvelopelor, care afecteaza modul in care acestea intra in contact cu drumul.

Exista cateva moduri de a spune daca masina voastra are nevoie de o aliniere a anvelopelor. Daca ai observat unul sau mai multi dintre acesti indicatori, ar trebui sa iti verifici imediat alinierea de catre un tehnician de service autorizat.

Uzura neuniforma a benzii de rulare;

Vehicul tragand la stanga sau la dreapta;

Volanul masinii este decentrat cand conduci drept;

Vibratia volanului.

Cand un tehnician va verifica alinierea anvelopei, el sau ea se preocupa in principal de trei lucruri:

Acesta este unghiul spre interior sau exterior al anvelopei atunci cand este privit din partea din fata a vehiculului. Prea multa inclinare spre interior sau spre exterior, cunoscuta si ca camber negativ si, respectiv, pozitiv, indica o aliniere necorespunzatoare si va trebui ajustata. Rulmentii uzati, articulatiile sferice si alte piese ale suspensiei rotilor pot contribui la nealinierea camber.

Diferit de alinierea camber, alinierea degetelor este masura in care anvelopele se intorc spre interior sau spre exterior cand sunt privite de sus. Daca este confuz, ridica-te si priveste in jos la picioare. Inclina-le spre interior, spre centrul corpului. Cand anvelopele masinii sunt inclinate in acelasi mod, numim aceasta aliniere de varf. Inclina picioarele spre exterior si vei avea alinierea in afara. Ambele necesita ajustare.

Unghiul de rotire ajuta la echilibrarea directiei, stabilitatii si virajelor. Mai exact, este unghiul axei de directie cand este privit din partea laterala a vehiculului. Daca ai roata pozitiva, axa de directie se va inclina spre sofer. Rotita negativa, pe de alta parte, inseamna ca axa de directie se inclina spre partea din fata a vehiculului.

Mecanicul iti poate recomanda adesea efectuarea unui service de aliniere pe vehiculul personal si este o idee buna sa faci acest lucru la fiecare sase luni – sau imediat daca ai lovit ceva care ar fi putut cauza daune. Alinierea masinii descrie un sistem complex de unghiuri de suspensie care sunt masurate si o varietate de componente ale suspensiei care sunt ajustate.

Alinierea necorespunzatoare a rotilor sau a anvelopelor poate duce la uzura neuniforma si prematura a anvelopelor. Iata cateva tipuri specifice de uzura nejustificata a benzii de rulare, atribuita nealinierii:

Aceasta tensiune de uzura a benzii de rulare inseamna ca interiorul sau exteriorul benzii de rulare este semnificativ mai uzat decat centrul benzii de rulare. Dupa cum sugereaza si numele, cambra pozitiva sau negativa provoaca acest tip de uzura.

Acest lucru se intampla atunci cand o parte a blocurilor de rulare se uzeaza mai repede decat cealalta intr-o directie circumferentiala. Cand treci mana peste banda de rulare, aceasta va arata si se va simti ca niste dinti de ferastrau cand sunt privite din lateral. Uzura calcaiului/degetelor ar putea fi un semn de umflare insuficienta si/sau lipsa de rotatie.

Daca te confrunti cu oricare dintre aceste modele de uzura neobisnuite, ar trebui sa soliciti unui tehnician sa iti verifice alinierea. In timp ce prevenirea uzurii anvelopelor este un motiv bun pentru a te tine sub control alinierea rotilor, consecintele nealinierii se pot juca si in performanta generala a vehiculului. O masina care trage intr-o parte sau vireaza neregulat, de exemplu, are probabil o problema de aliniere.

Diferit de alinierea anvelopei, echilibrarea anvelopei sau a rotilor se refera la compensarea oricaror dezechilibre de greutate in combinatia anvelopa/roata si este adesea efectuata impreuna cu alinierea rotilor. Exista doua tipuri de baza de dezechilibru anvelopa/roata care necesita corectare – static (un singur plan) si dinamic (plan dublu).

Echilibrul static se adreseaza echilibrului pe un singur plan - miscarea verticala care poate provoca vibratii. Un dezechilibru dinamic, pe de alta parte, abordeaza echilibrul in doua planuri - miscarea verticala si miscarea laterala. Ambele tipuri de dezechilibru necesita utilizarea unei masini speciale de echilibrare pentru a uniformiza lucrurile.

Pentru a incepe echilibrarea anvelopelor, un tehnician le va monta pe jantele corecte si va regla presiunea la umflarea optima. Apoi fiecare anvelopa merge pe alezajul central al unei masini de echilibrare. Aparatul invarte anvelopa la o viteza mare pentru a masura dezechilibrul combinatiei roata/anvelopa. Semnaleaza cat de multa greutate ar trebui sa adauge tehnologia pentru a echilibra anvelopa si zonele in care este necesara greutatea respectiva.

Echilibrarea anvelopelor este esentiala pentru ingrijirea adecvata a anvelopelor din acelasi motiv ca si alinierea rotilor: prevenirea uzurii premature a benzii de rulare. Alinierea si echilibrarea anvelopelor la fiecare 8.000 pana la 10.000 de km poate ajuta la maximizarea duratei de viata si a performantei generale. Daca doar rotirea si alinierea anvelopelor le prelungeste durata de viata, protejeaza si suspensia masinii. Anvelopele neuniforme sau dezechilibrate duc la vibratii. Acest lucru poate cauza uzura inutila a suspensiei masinii.