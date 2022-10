Anvelope de iarnă sau anvelope all season. Care este alegerea mai potrivită pentru mașină

Schimbul de anvelope de sezon, este stresul șoferilor când se apropie sezonul rece. Pentru a elimina acest lucru, o parte dintre posesorii de mașini se îndreaptă spre anvelopele pentru toate sezoanele.

Aceste cauciucuri au fost concepute pentru a fi utilizate în zonele cu climă mai blândă, unde nu sunt variații mari de temperatură între sezonul rece și cel cald.

Tipul acesta de anvelope sunt folosite în general în zonele unde în lunile de iarnă temperatura nu atinge valori extreme, iar precipitațiile sub formă de ninsoare sunt ocazionale și în cantități reduse.Acest lucru face ca necesitatea de a avea câte un set de anvelope pentru cele două sezoane să nu mai fie justificată.

Prin folosirea acestor anvelope, evităm timpul petrecut la vulcanizare pentru schimbul de sezon, dar și din punct de vedere financiar, eliminăm costul cu al doilea set de anvelope și costul cu schimbul de anvelope.

Conform celor de la Vadrexim.ro, condusul în anotimpul rece cu un set de anvelope iarnă crește simțitor stabilitatea, siguranța și confortul comparativ cu cele all season sau off road. Anvelopele de iarnă sunt concepute cu un profil special, cu caneluri adânci pentru drumurile acoperite de zăpadă și mâzgă, iar desenul benzii de rulare face ca apa să fie evacuată suficient de repede, încât riscul de acvaplanare să fie cât mai redus.

Poți comanda anvelope de iarnă de la VADREXIM pentru orice autoturism. Plasează o comandă și vei fi contactat în cel mai scurt timp de un consultant care te va ajuta să alegi anvelopele de iarnă potrivite. Poți beneficia și de montaj la cumpărare dacă vi la sediul nostru!

Avantajele folosiri anvelopelor all season

Din punct de vedere financiar, dacă vom achiziționa un set de cauciucuri all season vom reduce cheltuiala, decât dacă achiziționăm câte un set pentru fiecare sezon.

Un alt avantaj oferit de aceste anvelope este timpul pe care nu mai suntem nevoiți să îl petrcem la vulcanizare pentru a înlocui anvelopele de sezon.

De luat în calcul este și faptul că pentru cei ce nu dețin un spațiu în care să depoziteze anvelopele, acestea sunt alegerea perfectă pentru autoturism. Cu această ocazie vom proteja și jantele și anvelopele prin faptul că nu le scoatem de pe jante.

Dezavantajele folosirii anvelopelor de iarnă

Folosirea anvelopelor all season reprezintă compromisul de a avea un singur set de anvelope care nu se va ridica la nivelul celor de vară sau de iarnă. În acest caz trebuie să fim conștienți de manevrabilitatea și aderența mai scăzute față de cele dedicate de sezon.

Durata de viață a unei anvelope all season este mai mică, datorită folosirii acesteia pe perioada unui an întreg, ceea ce înseamnă că un set de anvelope all season trebuie schimbat mai des.

Recomandare

În cazul în care mașina pe care o conducem are un motor care dezvoltă o putere scăzută și care rulează în general pe distanțe scurte în oraș, este recomandat să le folosim pe cele de all season .

Tot anvelope all season putem folosi fără probleme dacă localitatea în care conducem mașina se află într-o zona mai caldă și pe perioada iernii temperatura nu atinge valori extreme.