Cât costă crearea unui magazin online și ce influențează prețul

Prima intrebare pe care si-au pus-o multi a fost cat costa un site , mai ales unul de tip magazin online. Raspunsul cel mai corect este: depinde.

Pretul este influentat de mai multi factori, printre care se pot enumera:

Platforma folosita (SaaS sau open source)

Ca si platforma de tip SaaS (software as service), in momentul de fata, liderul de piata este Shopify, fiind una dintre cele mai stabile si mai moderne platforme. Pretul (de la 30$/ luna) este mai mult decat accesibil. Da, este adevarat ca inca nu avem integrari cu toate firmele de curierat din Romania sau cu ati furnizori dar nu sunten nici foarte departe de a avea(cel putin cu cei mai cunoscuti).

In ceea ce priveste platformele open source, aici lucrurile tin foarte mult de persoana care va dezvolta magazinul si cat de mult isi da interesul sa ai o rata de conversie cat mai mare.

Magento este o platforma mai scumpa dar este ideala pentru proiecte mai mari. Pe langa costul mare de dezvoltare, aceasta necesita si o gazduire dedicata.

Pentru proiectele mai mici (pana in 10.000 de produse), cea mai aleasa solutie este WordPress + Woocommerce. Pe langa ecosistemul foarte bogat de teme, extensii si dezvoltatori specializati pe WordPress, ofertele de pret magazin online sunt mult mai accesibilie (uneori chiar sub 1000 euro pentru proiectele mai simple).

Functionalitatile magazinului online.

Un magazin online poate avea multe functionalitati si evident, acestea vor creste volumul de munca al furnizorului ales. Indiferent de domeniul de activitate, ar trebui totusi sa se porneasca de la un prag minim. Pentru asta, am pregatit mai jos o lista cu functionaliatile pe care ar trebui sa le aiba orice magazin online (indiferent de platforma folosita):

Panou de administrare

Gestionare produse (informații precum nume, preț, imagini, stock, etc.)

Gestionare categorii & etichete produse

Gestionare atribute produse (ex: culoare, mărime, brand, etc).

Gestionare comenzi

Pagina de produs & shop:

Galerie foto produs

Buton cere informații

Buton comandă telefonic

Secțiune recenzii produs

Produse Upsell/ related

Secțiune specificații/ caracteristici produs

Social sharing

Generale / altele

Sortare produse in functie de pret, nume, vanzari, etc.

Transport gratuit peste o anumita suma

Posibilitatea de a plasa o comanda fara cont

Sectiune contul meu cu istoric, lista dorinte(favorite), etc.

Blog/ secțiune noutăți

Chat Online

Integrare harta Google cu pin pe locatie

Optiuni facturare: Persoana juridica sau fizica

Proces de comandă rapid / One Page Checkout

Buton apelare rapidă (versiunea mobil)

Certificat SSL

Viteză de Încărcare bună

Câmp pentru search / functie de cautare

Formular de contact

Abonare Newsletter

Wishlist (produse favorite)

Sistem de cupon de reducere

Plata ramburs

Plata prin transfer bancar (OP)

Plata cu cardul

Pagină cu oferte

Pagină cu produse noi

Pagină & formular retur produse

SEO

Integrare Google Analytics

Înscriere în Google Search Console

Creare și configurare sitemap.xml & robots.txt

Creare meta titluri și meta descriere

Adăugare alt txt imagini (manual & automat)

Filtrarea conținutului indexat

URL SEO Friendly

Design custom vs tema customizata

Un ultim factor ce merita amint, care precum si cele de mai sus, influenteaza pretul pentru serviciul de realizare magazin online , are in vedere daca se doreste design custom si apoi implemenat sau daca se merge pe alegerea unei teme ce urmeaza a se customiza (modificari ce tin de culori, font, butoane, imagini, sectiuni, etc.

Daca acum esti in cautarea cuiva care sa-ti realizeze un magazin online poti lua legatura cu Adi Coscai, un freelancer Web Developer din Bucuresti, care ajuta antreprenorii la inceput de drum sa aiba un magazin online de succes. Il gasesti pe adicoscai.com sau ii poti scrie direct folosind adresa de email [email protected]

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal