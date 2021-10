Ce lenjerii de pat se potrivesc camerei tale

Iar pentru ca patul este piesa centrala, acesta trebuie sa fie si piesa de rezistenta. Daca livingul si restul casei le poti decora mai mult pentru “ochii lumii”, in camera in care dormi vei pune doar lucruri care iti fac placere. Acest spatiu te va defini.

Spune-mi ce lenjerii de pat iti plac ca sa-ti spun cine esti

Desi ai putea sa consideri zicale precum “cine se aseamana, se aduna”, nu poti sa contesti adevarul din faptul ca te inconjori de oameni si lucruri care iti plac, cu care rezonezi. Asta se aplica inclusiv la modul in care iti decorezi casa. Daca esti o fire activa, plina de energie si careia ii place sa fie in centrul atentiei, atunci cel mai probabil si dormitorul tau va fi la fel. Iata cateva sugestii de lenjerii de pat care iti pot transforma camera intr-un spatiu numai bun pentru personalitatea ta efervescenta!

Lenjerii din bumbac satinat

Aceste asternuturi sunt rafinate si practice in acelasi timp. Unde mai pui ca vin intr-o multitudine de culori. Daca nu crezi, arunca un ochi pe site-ul magazinului online Patul Meu. Vei gasi aici lenjerii de pat deosebite. Bumbacul a fost innobilat prin procesul de pieptanare, obtinandu-se astfel finisajul satinat. Imprimeurile sunt special alese pentru a pune in evidenta aspectul matasos si lucios al materialul.

Extrem de placut la atingere, bumbacul satinat in culori vii aduce la viata camera si o face pe masura personalitatii tale. Iar pentru un plus de originalitate, exista modele in relief, cu linii, design floral, forme abstracte sau geometrice. Aceste particularitati estetice sunt executate folosind tesatura si sunt infrumusetate cu imprimeuri de impact pentru crearea unui rezultat final luxos. Rasfatul nu trebuie sa se termine odata cu incheierea zilei. Senzatia de confort oferita de aceste lenjerii de pat va multumi pana si pe cel mai pretentios.

Lenjerii de Craciun

Cine nu iubeste sarbatorile de iarna? Amintirile copilariei sunt ceea ce intretin focul acestui atasament fata de Craciun. Toata lumea cunoaste pe cineva care duce aceasta pasiune mai departe, inconjurandu-se de lucruri ce amintesc de Craciun.

Daca si tu te numeri printre acei oameni a caror bucurie in fata sarbatorilor de iarna nu este egalata de nimic, atunci e momentul sa incepi pregatirile. Iarna se simte in aer, iar in curand peste tot vor fi doar decoratii de Craciun. De ce sa nu incepi mai devreme, ca sa te poti bucura cat mai mult de aceasta senzatie? Daca iti achizitionezi de pe acum un set sau chiar mai multe de lenjerii de pat cu tematica de Craciun, vei avea un sentiment calduros de cate ori vei merge la somn.

Lenjerii de pat Cocolino

Densitatea fibrelor confectionate din bumbac 100% impreuna cu imprimeurile originale te vor incanta si iti vor oferi un somn odihnitor. Aceste asternuturi sunt ideale pentru anotimpul friguros. In plus, designul lor indraznet reprezinta alegerea perfecta pentru oamenii care isi doresc o piesa decorativa cu impact vizual puternic. Daca ai camera decorata mai auster sau minimalist, in culori fade sau reci, o poti readuce la viata printr-o lenjerie Cocolino in culori tari.

Indiferent de ce personalitate ai si orice ai alege pentru a-ti decora camera, trebuie sa ai tot timpul in vedere faptul ca un dormitor in care iti face placere sa stai reprezinta cea mai buna reteta pentru un somn odihnitor.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal