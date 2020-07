Ce reprezinta rochii dama azi si controverse istorice legate de acest articol vestimentar

Este adevarat ca, in ultimul timp, doamnele si domnisoarele prefera sa poarte, in special in ocaziile casual, o pereche de jeansi si un tricou, insa o rochie va fi cea care te va face unica, subliniind fizicul fiecarei femei in parte. Cele mai frumoase rochii recomandate pentru aceasta vara sunt https://www.iiana.ro/femei/rochii-dama. Iiana.ro este unul din magazinele preferate ale romancelor. Aici pot fi achizitionate articole vestimentare, accesorii si incaltaminte pentru femei, dar si pentru barbati si copii. Magazinul are ca tema costum traditional romanesc si ofera atat produse autentice, cat si alte articole de inspiratie traditionala sau cu un puternic aer boho chic. Rochiile de la iiana sunt deosebite. Au o frumusete, rafinament si eleganta aparte. Fie ca sunt purtate in situatii casual sau pentru ocazii in care este ceruta o tinuta mai eleganta, aceste articole vetsimentare, feminine prin excelenta, reprezinta cheia unui outfit de succes.

In garderoba feminina, rochia are o insemnatate deosebita. Povestea ei incepe cu mult timp in urma si a cunoscut transformari radicale in functie de fiecare epoca in parte. Femeia a fost nevoita, timp de secole, sa isi “imobilizeze” frumusetea, in tesaturi cu croiuri guvernate de legi. Timp de secole, silueta feminina a fost astfel taiata in doua, dimensiunea sa fiind evidentiata de corsete astfel incat, partea superioara a corpului sa fie asezata mereu pe un piedestal, iar picioarele sa fie ascunse sub tesaturi voluminoase impiedicand cea mai mica miscare. De-a lungul secolelor, stilul vestimentar al femeilor a reprezentat un mijloc de control. Trebuie mentionat ca in anul 1298, in Franta, un regulament dadea voie doar femeilor maritate sa poarte rochii care sa le expuna bustul. Acest lucru era considerat o adevarata dovada de frivolitate pentru restul.

In Sparta, in Atena si multe alte orase state grecesti din Antichitate, in jurul secolului al IV-lea i.Hr., a existat un grup special care se ocupa de controlul femeilor. Existenta unui astfel de grup este o dovada a supravegherii active a actiunilor femeilor inca din zorii civilizatiei. Ideea celor care infiintasera acest grup a fost sa se asigure ca femeile nu cheltuiesc prea mult pentru imbracaminte, ca nu poarta o tinuta incorecta, ca se imbraca adecvat la festivalurile religioase si ca promoveaza virtutea castitatii in randul societatii. Pentru a aplica codurile vestimentare, acel grup avea [puterea de a confisca imbracamintea, de a impune amenzi sau de a smulge, pur si simplu, hainele de pe o femeie.

Codurile vestimentare pentru femei impuneau totul, inclusiv culoarea hainelor de doliu la inmormantari. Controlul tipului si culorii imbracamintei purtate de femei a fost o parte integranta a mentinerii ierarhiei sociale in lumea antica, care a fost deseori etichetata prin alegerile vestimentare publice. In timp ce femeile romane aveau o libertate considerabil mai mare decat majoritatea femeilor ateniene, au existat legi instituite si la Roma pentru a controla opulenta rochiei feminine. Lex Oppia, o lege adoptata de catre un grup de barbati in 215 i.Hr., in timpul celui de-al doilea razboi punic cu Hannibal, a limitat cantitatea de aur pe care o femeie putea sa o detina, rochia pe care o putea purta si multe alte aspecte.

Barbatii romani foloseau controlul asupra rochiei feminine ca un mijloc de a simboliza atitudinea fata de lux. Matroanele romane aveau dreptul legal sa poarte o imbracaminte numita stola - o tunica lunga - ceea ce semnifica statutul lor de femeie casatorita sau vaduva. O serie de legi romane tarzii, din Codul Justinianic, indica faptul ca vestimentatia feminina era controlata temeinic, aplicandu-se pdepse.

Revenind la Evul Mediu, lucuruile nu s-au schimbat, Pe langa acea lege din 1298, amintim si Consiliul de la Reims (1157) care a interzis femeilor din manastiri sa poarte obiceiuri confectionate din tesaturi somptuoase, iar 150 de ani mai tarziu. Consiliul de la Viena a simtit nevoia sa reitereze faptul ca maicile nu trebuiau sa poarte rochii de matase, haine de blana, sandale, sa aiba coafuri elaborate sau voaluri. Aceste consilii nu ar fi avut niciun motiv sa interzica aceste tipuri de tinute daca nu ar fi existat femei care sa le respecte.

Dupa cum releva istoria codurilor vestimentare feminine din Occident, restrictia a ceea ce femeile puteau si nu puteau purta a fost o poveste epica care nu a fost inca incheiata daca ne uitam la tarile arabe. Imbracamintea ramane un mod important pentru femei de a-si exprima propria identitate personala, si, din fericire, in ziua de azi, in lumea civilizata acest lucru este posibil. Rochia si, in general, tinutele feminine nu mai sunt legiferate prin coduri absurde. In societatea moderna, educata, femeia poate purta ceea ce doreste. Rochiile din ziua de azi sunt disponibile itnr-o varietate de texturi si modele, cu sau fara decolteu, lungi pana in pamant sau foarte scurte si asa mai departe. Materialele pot fi simple sau sofisticate. Astazi, rochia purtata de o femeie nu mai arata clasa sociala, statutul. O rochie, cum spuneam, nu refelecta decat gustul personal al femeii respective, dorinta ei de a se imbraca frumos, la moda si de a se simti bine in pielea ei. Rochiiile precum cele de la iiana.ro reprezinta o modalitate excelenta de a face o declaratie de stil si eleganta, de a “folosi” un astfel de articol vestimentar pentru a demonstra, in primul rand, propriei persoane, ca o femeie se simte bine, este frumoasa si nicio lege nu o poate constrange sa poarte ceva ce altii au ales pentru ea. Diversitatea rochiilor de dama si a articolelor feminine disponibile astazi reprezinta cea mai mare victorie a femeilor asupra unei societati care, secole de-a randul, le-a negat dreptul de a fi ele insele.