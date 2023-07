Cum să alegi instituţia potrivită şi cea mai bună ofertă pentru un credit cu garanţie imobiliară

Alegerea institutiei potrivite in procesul de accesare a unui credit cu garantie imobiliara este o etapa de baza.

Trebuie sa stii ca este esential sa alegi cu atentie viitorul colaborator, dar si oferta pe care urmeaza sa o accepti.In prezent, ofertele pentru credite cu garantie imobiliara sunt multiple, iar institutiile care acorda credite, de asemenea.

Aceasta varietate de oferte poate face alegerea mai dificila, insa in definitiv, ai mai multe optiuni pe care le poti compara, pentru a te asigura ca vei alege ce este mai potrivit pentru tine, nevoile si posibilitatile tale.

Este foarte posibil ca multe dintre oferte sa iti para asemenatoare, poate chiar identice, insa acest lucru este din cauza faptului ca nu cunosti toate detaliile si nu ti-ai facut o lista cu elementele esentiale pe care trebuie sa le aiba oferta sau institutia cu care vei colabora.

In cele ce urmeaza vei afla cum sa alegi cel mai bun creditor, dar si cea mai buna oferta pentru un credit cu garantie imobiliara. Continua sa citesti daca vrei sa te asiguri ca vei face alegerea perfecta pentru tine.

Etape esentiale:

Identificarea ofertei- Primul pas catre alegerea potrivita

Incep prin a-ti spune ca nu exista oferta perfecta general acceptata. Fiecare oferta este diferita, la fel ca si nevoile solicitantilor, astfel ca exista totusi posibilitatea de a gasi oferta perfecta pentru tine.

Analizeaza cu atentie fiecare aspect al propunerii, asigura-te ca stii toate informatiile cu privire la comisioanele percepute si cazurile in care trebuie sa suporti costuri suplimentare, posibilitatile de rambursare, dobanda, suma rambursata la final, perioada de creditare si asa mai departe.

E necesar sa ai toate datele importante pentru fiecare oferta, astfel incat sa poti compara mai usor informatiile, iar daca o parte din detalii lipsesc, contacteaza consultantul cu care ai discutat si solicita informatiile.

Trebuie sa cunosti atat avantajele cat si riscurile la care te poti expune atunci cand accesezi un credit cu ipoteca imobiliara.

Abilitatea creditorului de a satisface nevoile tale- Etapa esentiala in procesul de accesare a unui imprumut cu garantie imobiliara

Abilitatea creditorului de a-ti satisface nevoile si cerintele este o etapa cheie al intregului proces. Inainte de a elimina celelalte oferte si sa o alegi pe cea “castigatoare”, asigura-te ca ai absolut toata informatia relevanta si necesara.

De regula, cele mai importante detalii vizeaza aspecte precum:

Criteriile de eligibilitate si documentele necesare

Destinatia creditului

Timpul de asteptare

Valoarea creditului, moneda acestuia si timpul de creditare

Comisioanele si ratele

Garantiile

Modalitatile de rambursare a creditului accesat

Criteriile de eligibilitate si documentele necesare

Acestea reprezinta primii doi pasi ai procesului de obtinere a unui credit. Este esential sa te asiguri ca indeplinesti aceste criterii si dispui de documentele necesare astfel incat sa poti continua demersurile.

Criteriile de eligibilitate si documentele necesare accesarii creditului difera de la un credit la altul si de la o institutie de credit la alta. Pentru a avea un exemplu concret, compania Credit cu Casa a optat pentru simplificarea procesului, astfel ca au fost reduse criteriile de eligibilitate si actele ce trebuie depuse in vederea obtinerii unui credit cu garanție imobiliară .

Criterii de eligibilitate:

Solicitantul trebuie sa aiba varsta peste 18 ani.

Solicitantul trebuie sa fie cetatean roman sau cetatean strain (cu rezidenta in Romania).

Imobilul poate fi în proprietatea solicitantului sau in proprietatea unei alte persoane fizice.

Este necesara prezentarea unei garantii imobiliare (un apartament, teren liber sau ocupat de constructii, o constructie etc.).

Este necesara prezentarea documentelor referitoare veniturile realizate, dupa caz.

Documentatia necesara:

Acte de identitate pentru solicitant, codebitori si/sau garanti

Documente care atesta veniturile solicitantului si ale familiei sale

Documente care atesta dreptul de proprietate asupra bunului imobil adus in garantie

In cazul refinantarii externe se va prezenta contractul de credit si graficul de rambursare incheiat cu institutia financiara sau alta persoana fizica/juridica

Alte documente solicitate (ex: certificat de atestare fiscala etc.)

Destinatia creditului

Trebuie sa iei in considerare in mod deosebit destinatia creditului tau, in caz contrar, poti fi pus in situatia in care sa accesezi un credit care nu te va putea ajuta in satisfacerea nevoilor tale principale.

In cadrul Credit cu Casa nu exista, pentru imprumutul cu garantie imobiliara, o destinatie conditionata. Poti utiliza banii asa cum iti doresti fara a fi constrans. Este totusi important de mentionat ca acest lucru nu este valabil si pentru alte institutii de credit sau alte tipuri de credite.

Timpul de asteptare

Cu siguranta iti doresti sa poti accesa creditul in cel mai scurt timp posibil. Uneori, acest aspect este chiar o necesitate fundamentala, iar daca te afli in aceasta situatie, asigura-te ca poti suporta timpul de asteptare specificat de catre institutia de credit.

In cadrul companiei Credit cu Casa, conducerea a reorganizat intregul proces intern pentru a putea ajunge la un timp de asteptare cat mai scurt posibil, iar acum in doar cateva ore de la depunerea dosarului complet poti obtine preaprobarea si in termen de maxim 24 de ore, aprobarea finala.

Valoarea creditului, moneda acestuia si timpul de creditare

Daca iti doresti un credit ce presupune o valoare ridicata, este imperativ sa te asiguri ca te incadrezi in plafonul maxim admis. Moneda creditului reprezinta un detaliu la fel de important care isi va face simtita presenta in special atunci cand ratele vor incepe sa fie platite in conformitate cu planul de rambursare convenit.

Timpul de creditare difera de la o institutie de credit la alta, insa trebuie sa fii sigur ca perioada este in conformitate cu posibilitatile tale financiare.

Comisioanele si ratele

Pentru a nu te lua prin surpinde, este bine sa stii de la inceput care sunt comisioanele pe care le-ai putea suporta pe parcursul perioadei de creditare si in ce conditii trebuie acestea achitate.

De asemenea, urmareste cu atentie planul de rambursare si evolutia ratelor. In felul acesta iti vei putea planifica bugetul pe termen lung si nu vei intampina probleme in plata sumelor aferente ratelor.

La fel ca majoritatea aspectelor cu privire la un credit, comisioanele difera de la o institutie de credit la alta.

Garantiile

In linii mari, pentru acest tip de imprumut, garantia este asemanatoare la toate institutiile de credit si poate fi formata din ipoteca imobiliara asupra unui bun imobil cum ar fi: apartament, vila, casa, cladire, teren intravilan cu sau fara constructie, teren extravilan etc.

Modalitatile de rambursare a creditului accesat

Ultimul detaliu pe care trebuie sa il ai in vedere atunci cand analizezi oferta de credit, insa cu o importanta la fel de mare ca toate celelalte, face referire la modalitatile de rambursare a creditului.

Din nou, un aspect ce poate varia de la o institutie de credi la alta, modalitatile de rambursare a creditului accesat sunt extraordinar de importante pentru echilibrul tau financiar. Exista institutii cu proceduri rigide care nu permit rambursarea anticipata sau orice alt fel de rambursare care nu este mentionata pe planul initial, dar si institutii flexibile, precum Credit cu Casa, care ofera clientilor mai multe optiuni precum:

Achitarea unui numar de rate lunare egale, formate din principal si dobanda calculata la soldul creditului, incepand cu luna calendaristica urmatoare acordarii imprumutului.

Achitarea lunara a unui numar de rate lunare egale formate din dobanda aplicata la soldul sumei imprumutate si rata unica de principal rambursata la scadenta finala a contractului.

Achitarea unui numar de rate egale lunare formate doar din dobanda aplicata la soldul sumei imprumutate si rate lunare formate din rate de credit lunare (principal) si dobanda aplicata la soldul creditului, stabilite pentru o perioada partiala din cadrul perioadei de creditare a contractului.

Rambursarea anticipata, partiala sau totala, prin depunerea sumelor in contul companiei, fara necesitatea unei cereri scrise si fara comisioane suplimentare suportate de catre client. In situatia in care clientul doreste rambursarea anticipata partiala, se va diminua valoarea ratei lunare a creditului si se va mentine perioada de creditare initiala.

Istoricul creditorului - Informatii utile in luarea unei decizii

Un imprumut cu garantie imobiliara reprezinta un angajament important pe care fiecare debitor si-l asuma odata ce a accesat acest credit, pe o anumita perioada de timp, asadar este crucial sa alegi un creditor de incredere si serios cu care sa colaborezi.

Cauta pe internet recenzii si afla parerile celorlalti clienti cu privire la colaborarea cu institutia de credit cu care iti doresti sa colaborezi si tu. Aceste actiuni te vor ajuta sa descoperi daca este colaboratorul potrivit pentru tine.

Termenii si conditiile - Asigura-te ca esti de acord cu clauzele contractuale

Acordul tau cu privire la termenii si conditiile contractuale este crucial. Este nevoie sa intelegi fiecare detaliu din contract pentru a pleca la drumul care te va duce catre implinirea visului tau. Nu ezita sa intrebi consultantul detaliile pe care nu le intelegi sau nu le cunosti, ori poti apela la o persoana specializata in astfel de contracte.

In cazul in care exista clauze care consideri ca nu favorizeaza pozitia in care te afli, incearca o negociere cu institutia de credit care urmeaza sa iti acorde imprumutul. De cele mai multe ori exista un punct comun.

Echipa de consultanta- Legatura dintre companie si client

De ce este importanta relatia si comunicarea cu echipa de consultanta? Aceasta este puntea dintre tine si companie. Este important sa poti comunica deschis si liber cu reprezentantul tau, pentru a te putea ajuta in rezolvarea problemelor, gasind cea mai buna cale de mijloc.

In concluzie, accesarea unui credit presupune atentie, rabdare si organizare din partea solicitantului. Ofertele de pe piata sunt vaste, iar tu trebuie sa stii exact ce cauti si care sunt posibilitatile tale financiare. Comunicarea si intelegerea intregului proces sunt aspecte importante daca iti doresti sa faci alegerea potrivita pentru tine, iar lista cu elementele esentiale pe care le cauti te vor ajuta sa identifici atat cea mai buna oferta cat si cel mai potrivit creditor.