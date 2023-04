Cum să folosești pensule pentru make-up

Pensulele pentru make-up pot fi găsite în toate formele și dimensiunile și, dacă nu ești un make-up artist calificat, nu este întotdeauna ușor să înveți cum să le folosești corect.

Nu numai că vin într-o gamă mare de dimensiuni, dar lungimea și densitatea perilor sunt, de asemenea, factori de luat în considerare. Așadar, dacă nu ai pensule machiaj în setul de make-up și nici nu știi cum să le folosești pentru a obține aspectul dorit, iată mai jos câteva explicații.

Pensulă pentru față

De la pensule pentru aplicarea machiajului mineral la pensule pentru conturarea perfectă, aceste pensule de make-up pentru față aparțin fiecărei pungi de machiaj.

Pensula pentru fond de ten

Aceasta este de obicei o perie lată și plată care este folosită pentru a aplica uniform fond de ten lichid pe piele. Aplică fondul de ten direct pe piele și apoi folosește pensula pentru a-l întinde uniform. Acordă o atenție deosebită ridurilor de pe ambele părți ale nasului.

Pensulă de pudră

O pensulă mare, pufoasă, moale și adesea rotunjită, este ideală pentru aplicarea pudrei sau a unui fond de ten pe bază de minerale pe toată fața. Pentru alte produse sub formă de pudră, cum ar fi bronzer și fard de obraz, o pensulă kabuki este o altă opțiune grozavă.

Pensulă de contur

Această pensulă de make-up mai mică și moale are un vârf înclinat pentru aplicarea bronzantului și a pudrei de contur sub pomeți. Adaugă definiție feței tale, măturând pudra sub pomeți, peste tâmple și de-a lungul maxilarului, cu mișcări largi.

Pensulă pentru obraji

O pensulă mică, pufoasă, moale, înclinată, este ideală pentru a adăuga o nuanță trandafirie pe obraji. Utilizează pensula în mici răsuciri în pudră, atingând ușor excesul de pudră și apoi mătură ușor pe pomeți.

Pensulă ventilator

După cum sugerează și numele, aceasta este o pensulă ai cărei peri formează un fel de evantai. Este foarte utilă deoarece poate fi folosită în diverse scopuri, cum ar fi îndepărtarea delicată a excesului de pudră. De asemenea, este ideală pentru aplicarea iluminatorului, fardului de obraz și a conturului.

Pensula pentru ochi și buze

Indiferent dacă să creezi un lifting perfect pentru eyeliner, un efect seducător de smokey eye sau o gură perfectă care poate fi sărutată, aceste pensule sunt o necesitate absolută.

Pensula de buze

Cu perii mici și un vârf în unghi drept, poți crea o linie cu adevărat definită în jurul buzelor. Odată ce ai făcut acest lucru, ai un contur de completat pentru a crea un aspect atât îndrăzneț, cât și subtil precum dorești. Aplică rujul direct pe pensulă, ștergând orice exces înainte de aplicare.

Pensula de umbrire

Amestecă liniile dure create de pensula pentru fardul de pleoape cu această perie mai mare și mai moale. Acest lucru îți oferă un aspect profesional elegant.

Pensula pentru eyeliner înclinată

Această pensulă mică, înclinată, îți permite să aplici cu precizie eyelinerul cu gel. De asemenea, este potrivită pentru a oferi fardului tău un aspect detaliat. Pentru a obține o linie fără îmbinare de-a lungul liniei genelor, ar trebui să te asiguri că ajustezi poziția pensulei la ochiul respectiv.