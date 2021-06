Cum se vor desfasura orele la cursurile de engleza pentru adulti

Flying Colours organizeaza cursuri engleza adulti , indiferent daca sunt incepatori sau avansati si indiferent daca sunt interesati de engleza generala sau mai degraba de cea specifica mediului de business. Iata cum se desfasoara lucrurile, pentru o eficienta maxima si cele mai bune rezultate!

Activitatile care garanteaza succesul

Daca esti din Bucuresti, poti sa participi la cursuri de engleza pentru adulti desfasurate in sala. In acest caz, frecventa este de o sesiune de 120 de minute pe saptamana pentru cursul de grup, respectiv o sesiune de 90 de minute pe saptamana, daca optezi pentru un curs individual.

Daca nu esti din Capitala sau timpul nu iti permite sa fii prezent in sala, atunci poti sa participi la cursuri de engleza pentru adulti desfasurate online.

Acestea se vor desfasura folosind cunoscuta platforma Zoom, integrata in site-ul Flyingcolours.ro, ceea ce va face ca participarea si acomodarea cu mediul virtual sa fie deosebit de facile.

Tehnicile si resursele sunt adaptate perfect pentru predarea online. Continutul lectiei este afisat in timp real pe whiteboardul aplicatiei. Fiecare resursa este adaptata nivelului tau de engleza.

In plus, iti este facilitat accesul la o varietate de resurse care sa te ajute sa exersezi si pe cont propriu, in afara orelor de curs. Aceasta aprofundare iti poate fi de cel mai mare folos.

Garantiile oferite de Centrul Flying Colours

Centrul se mandreste cu o rata de promovabilitate de 100% la examenele Cambridge. In plus, a fost premiat Cambridge in cadrul competitiei nationale Preparation Centre Awards 2020.

Fiecare dintre profesorii care te vor ajuta sa te perfectionezi in principala limba de circulatie internationala este certificat Cambridge CELTA sau absolvent al unei facultati de limbi straine.

Au 20 de ani de experienta in educatie si 11 de ani de experienta in cadrul Centrului Flying Colours.

In toata aceasta perioada, peste 4 800 de cursanti s-au bucurat de succes si au confirmat eforturile de a concepe si de a desfasura cursuri de engleza moderne si interactive.

De fapt, nivelul de incredere in propriile performante este atat de ridicat, incat taxa de examen iti va fi returnata, in situatia in care nu reusesti sa promovezi unul dintre examenele recomandate de echipa de profesori.

Business pentru afaceri

In cadrul mai multor companii de succes, cunoasterea si aprofundarea limbii engleze reprezinta o necesitate. In acest scop, Flying Colours organizeaza cursuri de engleza pentru adulti cu obiective specifice, pentru perfectionarea fiecarui angajat.

In primul rand, este dezvoltat vocabularul specific mediului de afaceri in general si domeniului de activitate al companiei in special. Consolidarea regulilor de baza ale gramaticii, imbunatatirea pronuntiei si exersarea fluentei reprezinta alte obiective esentiale ale activitatilor.

La aceste rezultate se ajunge prin intermediul unor traininguri si workshopuri, construite si adaptate nevoilor specifice fiecarei companii. Aceste cursuri engleza adulti sunt interactive si adaptate perfect mediului real in care cursantii isi desfasoara activitatea zilnica.

O vizită pe site-ul Flyingcolours.ro te va ajuta sa obtii informatii suplimentare atat despre cursurile pentru adulti, cat si despre cursurile de vara disponibile pentru lunile urmatoare!

