De ce este foarte important sa porti ochelari de vedere

Oricare ar fi motivul, faptul de a nu purta ochelari de vedere poate avea efecte grave pe termen scurt si lung asupra ochilor si a vederii.

Ce se intampla atunci cand trebui sa porti ochelari si nu o faci

Poti avea dureri de cap si oboseala

Durerile de cap frecvente, frecarea ochilor si oboseala sunt semnele ca ai putea avea nevoie de ochelari. A nu purta ochelari reprezinta, de asemenea, o incomoditate fizica, deoarece s-ar putea sa te impiedici de lucruri, sa nu vezi oamenii care te saluta sau efectiv numarul tramvaiului cu care mergi spre birou. Semnele de avertizare mai putin evidente variaza in functie de varsta. De exemplu, adultii ar putea tine cartile mai departe de ochi, in timp ce copiii ar putea evita activitatile care necesita viziune, cum ar fi temele scrise.

Risti sa te accidentezi

Ori de cate ori cineva care are nevoie de ochelari corectori alege sa nu-i poarte, nu functioneaza cu cea mai clara viziune posibila. Deoarece aproape 90 la suta din capacitatea de reactie a unei persoane in timpul conducerii se bazeaza pe vedere, atunci cand cineva se urca la volan fara a purta ochelari, se pune pe sine si pe ceilalti la un risc mai mare de ranire.

Efecte negative pe termen lung

Efectele pe termen lung ale lipsei de ochelari pot include dezvoltarea incompleta a ochilor. Obtinerea unei imagini clare asupra retinei ajuta ochii sa se dezvolte, astfel incat atunci cand vederea nu este clara, aceasta impiedica dezvoltarea ochilor in mod normal.

Daca esti miop

Persoanele care au miopie au dificultati in a vedea obiecte care sunt departe si se pot concentra doar asupra obiectelor apropiate. Cand un tanar miop nu poarta ochelari corectori, risca ca ochii lui sa devina lenesi.

Daca esti hipermetrop

Daca ochii lucreaza mai mult pentru a se concentra asupra obiectelor din apropiere, sunt considerati hipermetropi. Cand cineva hipermetrop nu poarta ochelari, ochii trebuie sa lucreze mai mult pentru a se concentra, ducand deseori la dureri de cap si oboseala. O plangere obisnuita din partea celor hipermetropi este ca nu le place sa citeasca. Vor putea sa-si acomodeze vederea pentru a se concentra asupra obiectelor, dar vor avea efecte pe termen lung daca vederea lor nu va fi corectata.

Importanta purtarii ochelarilor potriviti

A purta ochelari prea puternici sau prea slabi poate fi la fel de problematica ca si a nu-i purta deloc. Personalizarea este extrem de importanta atunci cand vine vorba de optimizarea performantei cu lentilele corective moderne. Mai multi factori precum pozitia ochilor, unghiul si pozitia cadrului fac ca ochelarii de prescriptie sa fie unici pentru fiecare purtator in parte. Prin urmare, ochelarii de prescriptie nu trebuie impartiti niciodata, chiar daca se presupune ca valoarea prescriptiei este similara.

