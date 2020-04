(P) Ce echipament de printare se potriveste mai bine pe nevoile mele curente?

Aceasta tendinta este confirmata si de studiul GfK, " Consumer trends in time of Coronarivus", care puncteaza asupra faptului ca in perioada urmatoare va creste cu 68% vanzarea pe echipamentele de printare, imprimante si multifunctionale, prin tendinta de "e-learning" si "home-office" .

In acest context ne-am gandit sa va oferim un "ghid" care sa va ajute in alegerea echipamentului care se potriveste cel mai bine necesitarilor dvs.

Echipamentele de printare au cateva optiuni si caracteristici tehnice de care trebuie sa tineti cont, insa evident aceste caracteristici trebuie sa le analizati prin prisma propriilor nevoi:

1. Am nevoie de o imprimanta sau de o multifunctionala ?

In ultima perioada exista o cerere foarte mare pe segmentul multifunctionalelor in detrimentul imprimantelor, justificate de nevoia de scanare si copiere documente, alaturi de cea de printare documente.

Pont : in situatia in care aveti un volum redus de scanare / copiere documente (un volum sub 10 pagini pe zi, adica undeva la max 300 de pagini pe luna) nu se justifica achizitionarea unei multifunctionale deoarece aceste functii : scanare si copiere pot fi rezolvate foarte usor cu aplicatii de tip : App to PDF - Tap Scanner

Unele aplicatii sunt de tip "free" altele au variante premium contra-cost, insa majoritatea ofera solutii de scanare documente si stocare in cloud (functia de scanare permite stocarea documentului in format digital si trimiterea lui pe un folder a calculatorului sau pe un cont de email) si copiere documente ( documentul nu este stocat digital , functia "copiere" permite multiplicarea documentului original pe suport de hartie - tiparire)

Cu aceasta aplicatie ce obtineti de fapt ?

Multifunctionalul va ofera in plus fata de o imprimanta, posibilitatea multiplicarii documentelor prin copiere ,respectiv a scanarii documentelor si a trimiterii acestora in format digital.

Imprimantele cu functie wireless ,in general sunt echipamente care au in codul lor in final litera "W" ,de la wireless (ex Pantum P2500W) , permit printarea documentelor de pe telefon pe echipament, fara sa intermediati printul printr-un laptop sau PC.

Aplicatiile de scanare si copiere ,prezentate mai sus, va permit sa supliniti lipsa acestor optiuni ale imprimantei, fara sa fiti nevoiti sa platiti un pret de 2-3 ori mai mare , pentru un multifunctional.

Scanati cu telefonul documentul si printati-l prin wireless pe imprimanta sau scanati-l cu telefonul si trimiteti-l la adresa dorinta de email.

Aceste aplicatii sunt extrem de avansate intrucat nu se poate sesiza daca un document a fost scanat cu telefonul sau cu o multifunctionala.

Vom reveni cu niste tutoriale in acest sens.

In schimb, daca volumul scanarilor si multiplicarilor de documente este mai mare de 10-15 pagini pe zi, adica peste 400-500 de pagini pe luna, atunci puteti lua in calcul un multifunctional, insa atentie : este important sa facem diferenta intre volumul de pagini scanate si volumul de pagini printate, pentru ca s-ar putea sa aveti un volum de 3000 de pagini listate pe luna, insa pe partea de scanare si copiere sa aveti un volum de 100 de documente, iar in aceasta situatie se impune o imprimanta si nu un MFC, prin prisma faptului ca veti plati numai o treime de pret.

2. Am nevoie de o imprimanta/multifunctionala inkjet sau un echipament laser?

In primul rand trebuie sa tinem cont de faptul ca un echipament inkjet desi este mai ieftin are destul de multe neajunsuri:

Plusuri:

- cost mic de achizitie

- amprenta mica , suprafata mica ocupata pe birou

- costuri aparent mici cu printarea

Minusuri:

- un echipament inkjet trebuie intretinut corespunzator pentru ca nefolosirea lui o perioada de timp va duce la uscarea capului de printare si a cartusului. ceea ce inseamna ca o data la 3-4 zile trebuie obligatoriu sa ii dati un ciclu de curatare, ca sa evitam aceste probleme.

- costul cu printarea este ridicat. Aici avem trei tipuri de echipamente : cele care merg cu "cartuse" , rezerve ("patroane" de cerneala) si cele pe sisteme de alimentare continua ( ciss).

Cele care merg cu cartuse si rezerve au costurile cele mai mari de printare pentru ca autonomia unui cartus este de la 150 pana la cateva sute de pagini. Cand veti imparti costul cartusului la numarul de pagini printate veti observa ca veti inregistra un cost mediu pe pagina de aproximativ 50 bani - 1 leu /pagina pentru un echipament monocrom.

In cazul CISS -ului (sistem de alimentare continua) unde cerneala este trasa din niste "flacoane" mari de cerneala, costul de printare pe pagina este mult mai bun, insa aceste echipamente nu sunt cele mai ieftine si intretinerea acestora este mai complicata. Mentenanta acestora presupune un proces delicat, pe care il poate face doar un technician de echipamente specializat, plecand chiar de la instalarea flacoanelor de cerneala. In cazul acestora discutam de mult mai multa atentie, riscuri mai mari si evident , problemele de mentenanta, mai ales daca nu folositi cerneala originala.

In cazul echipamentelor care listeaza pe tehnologie "laser" lucrurile sunt mai simple, echipamentele sunt de viteza ,printarea este simpla, rapida si costul pe pagina este mult mai mic, mai ales in comparatie cu un echipament inkjet care functioneaza cu consumabile de tip :cartuse sau rezerve de cerneala.

In general echipamentele laser sunt mult mai robuste iar numarul de pagini printate si garantate de producator este mult mai mare fata de un echipament inkjet.

In plus, un cartus laser are autonomie de printare de min 1000 pagini si poate ajunge pana la 30.000 pagini, fata de un echipament inkjet care incepe de la 150 pagini si poate sa ajunga la cateva sute de pagini ,cu exceptia echipamentelor de tip CISS, unde capacitatea de printare este de cateva mii de pagini.

In acest moment exista imprimante laser monocrom care pot ajunge la un pret cuprins intre 99 – 399 lei (evident depinde de caracteristici si brand )

Costurile pe pagina printata, cu un echipament laser, pot sa incepe de la 2-3 bani / pagina, depinde de solutia pe care o alegeti.

Un instrument care va poate ajuta sa va estimati un cost pe pagina in functie de echipamentul pe care il aveti sau doriti sa il achizitionati ,il gasiti aici :

3. Exista solutii care sa permita achizitionarea unor servicii de printare unde eu sa platesc la numarul de pagini printate, fara sa mai fiu nevoit sa imi cumpar imprimanta, multifunctionalul sau sa imi bat capul cu achizitia de cartuse, cu service ul ,cu mentenanta..etc ?

Exista servicii de printare de tip cost pe pagina unde dvs nu mai trebuie sa faceti nimic. Respectivele companii va pun la dispozitie echipamentul de printare care include tot ceea ce aveti nevoie : cartuse, service, mentenanta, upgrade de echipament pe perioada de contract, soft de monitorizare a printului..etc ,iar dvs veti plati direct proportional cu numarul de pagini printate, fara un alt cost.

La "descriere" aveti toate beneficiile incluse in abonament:

Beneficii incluse in abonament :

· · * Echipament in custodie;

· * 250 pagini incluse in contract la o acoperire de max 5% (pagina text);

· · * Soft monitorizare MPS;

· · * Service gratuit pe perioada de contract;

· · * Mentenanta gratuita pe perioada de contract;

· · * Posibilitatea de upgrade echipament oricand pe perioada de contract;

· · Perioada contractuala 24 luni - cu posibilitate de reziliere.

4. Echipament de printare color sau monocrome ?

Aici este o intrebare mai complicata pentru ca in general lumea se gandeste ca ar fi bine sa fie color pentru ca s-ar putea ca uneori sa am nevoie de un print color.

Si in acest caz este important sa constientizam nevoia reala pe care o avem, deoarece in situatia in care printam 5-10 pagini pe luna color si restul de 300-500 monocrom, atunci nu se impune.

Ganditi-va ca un echipament color atrage dupa sine mai multe minusuri:

- un cost al echipamentului mult mai mare

- costul pe pagina al unui echipament color este de cel putin 5 ori mai mare decat al unui echipament monocrom, numai prin prisma faptului ca pentru un echipament color avem 4 cartuse : black, cyan, magenta, yellow.

- mentenanta mult mai complicata

Pont : pentru cele 5-10 pagini pe care doriti sa le printati color puteti alege varianta de printare la un centru de copier. Exista acum inclusiv servicii online si faceti economie achizitionand un echipament monocrom , poate chiar o imprimanta pe care dati 199-399lei, in loc sa achizitionati un echipament color care poate sa coste pana la cateva mii de lei.

5. Sa imi iau un echipament de 22, 33 sau 55 pagini pe minut ?

Sfat : nu viteza de imprimare este atat de importanta ci timpul de incalzire al echipamentului pana imprima prima pagina.

Sunt echipamente care au 12-16 secunde timpul initial, altele care au 6 secunde.

Ulterior necesitatea unui print de viteza il veti constientiza facand un calcul simplu :

Daca eu printez 2000 de pagini lunar, cu o medie de 65 pagini pe zi si un varf de printare de 200 de pagini ( intr-o zi cand listati mai mult), calculul se rezuma la :

65 pagini / 22 pagini pe minut inseamna aproximativ 3 minute pentru a lista necesarul de 65 de pagini

sau:

200 pagini / 22 pagini pe minut insemana 9 minute pentru printarea celor 200 de pagini

Mai exact, volumul de 2000 pagini care il aveti intr-o luna poate fi listat in 90 de minute cu un echipament de 22 ppm (pagini pe minut).

Credeti ca aveti nevoie de un echipament de 50-60ppm ?

6. Punctul 5 care este mai degraba un sfat : inainte de a achizitiona un echipament de printare ar fi bine sa discutati cu un consultant care poate sa va ofere niste sfaturi utile, sa va recomande un echipament adecvat nevoilor reale pe care le aveti.

Tendinta acum este sa cumparati un echipament ieftin ,color si multifunctional.

Veti gasi echipamente care va costa 300-500 lei ,insa ulterior veti avea costuri uriase cu consumabilele ,cu service-ul si mentenanta.

Concluzie:

Conform studiilor noastre, 80% din nevoia reala a utilizatorului final este pentru un echipament laser, monocrom, A4 cu o viteza de printare de min 22ppm si un timp de printare a primei pagini de 6-8 secunde.

Asta inseamna un echipament care va costa intre 199-399 lei, cu un cost pe pagina ulterior de 10-12 bani pe pagina, adica 10lei / 100 de pagini printate.

Aici puteti regasi o serie de echipamente care pot satisface aceste cerinte:

