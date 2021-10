Geaca, elementul esențial în sezonul rece

Pentru o femeie, geaca este o alegere importanta, care subliniaza caracteristicile sale de stil, apartenenta sa la moda, eleganta si extravaganta. Multe modele de geci dama , multe tesaturi, multe posibilitati: in acest articol gasiti o prezentare generala si cateva sfaturi pentru cumpararea unei geci pentru femei.

Alegerea unei geci de dama nu este usoara, deoarece oferta este uriasa, iar prioritatile se schimba in functie de nevoile personale ale femeilor. Lista gecilor consta intr-o mare varietate de articole de imbracaminte, fiecare dintre acestea avand functia si caracteristicile sale.

Cand cumparati o geaca, este esential sa tineti cont de stilul de viata si de locul in care locuiti. Cautati o Parka impermeabila? O geaca eleganta care sa tina de cald de birou pana acasa? O geaca lunga groasa pentru temperaturile arctice?

Oricum, modelele de geci dama devin din ce in ce mai frumoase din punct de vedere estetic. Cu siguranta, astazi, gasiti modele calduroase si in care sa aratati elegant in acelasi timp.

Geci de puf

Sunt probabil cele mai calduroase geci. Aceasta imbracaminte este captusita si in fiecare sezon culorile tind sa fie mai vii, desi exista intotdeauna tonuri neutre si optiuni clasice. Poate fi cu sau fara gluga si, de obicei, sunt destul de spatioase, deci poate ca o geaca de puf supradimensionata este prea mult. O alta optiune pe care va trebui sa o alegeti este daca doriti sa fie scurta sau lunga. Pentru iarna sau toamna, gecile umplute cu puf sunt foarte calduroase si la moda. Gecile din puf pot fi atat elegante, cat si mai sportive, depinde de combinatiile pe care le faceti cu ele.

Geci Bomber

Este unul dintre cele mai informale tipuri de geci dama si destinat unui public mai tanar. Originea sa se afla in uniformele militare si, desi in zilele noastre tinde sa fie mai degraba realizata din tesaturi fine, aviatorii au purtat modele realizate din piele groasa si rezista la temperaturi de inghet.

Geci de piele

Geaca de piele, numita si Biker, este o piesa vestimentara care nu va iesi niciodata din moda. Modelele disponibile astazi variaza de la geci dama scurte, foarte sportive, trei sferturi, pana la paltoane lungi din piele, intr-un stil usor punk, dar unele modele sunt, de asemenea, foarte elegante. Daca vine vorba de geci din piele cu captuseala in interior, acestea sunt ideale si pentru sezonul de iarna.

Haina de blana

Blanurile, reale sau ecologice, sunt haine tipice de iarna, evident foarte elegante. Este intotdeauna mai bine sa alegeti imitatii, decat cele autentice in acest caz, deoarece blanurile reale inseamna animale ucise. Blanurile sunt articole de imbracaminte concepute special pentru a garanta si mentine caldura maxima posibila pentru corp. Foarte scurte, scurte, de cele mai multe ori lungi, hainele de blana sunt recomandate mai ales la rochiile de seara sau formale.

Geci impermeabile

Un alt clasic pe care il veti aprecia (si foarte mult) in zilele ploioase. Sunt modele de geci dama special create pentru ploaie. Vin in diferite culori, chiar vibrante, sunt foarte utile in timpul anotimpului ploios, atat pentru femei, cat si pentru barbati si copii. In mod ideal, ar trebui sa aiba o lungime considerabila, mai mult sau mai putin deasupra genunchilor. Desi exista impermeabile mai scurte.

Geci din denim

Este una dintre gecile care ofera multa versatilitate, deoarece o puteti personaliza. Va recomandam sa obtineti un model de baza si sa adaugati elemente care sa va reprezinte. Sunt geci atemporale care nu ies niciodata din moda. Optiunile din acest sezon sunt diverse, de la cele foarte scurte, deasupra taliei, la cele trei sferturi, pana la modele lungi, mai putin intalnite. Cu toate acestea, vedeta sezonului ramane geaca de blugi supradimensionata.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal