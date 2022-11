Iată de ce atât de multe femei gravide au sindrom de tunel carpian

Umflarea (edemul), in diverse parti ale corpului, este unul dintre principalele simptome ale sarcinii.

Gravidele se confrunta adesea cu umflaturi la nivelul fetei, picioarelor si gambelor. Dar la unele gravide, umflarea poate aparea si in interiorul incheieturii mainii, iar din aceasta cauza ajung sa sufere de sindromul de tunel carpian.

Conform statisticilor, in jur de 4% dintre adultii din intreaga lume sufera de sindromul de tunel carpian. De asemenea, s-a constatat ca aproximativ 60% dintre femeile insarcinate au aceasta afectiune, cele mai multe dintre ele dezvoltand boala in cel de-al treilea trimestru de sarcina.

Ce este sindromul de tunel carpian?

Sindromul de tunel carpian, cunoscut si sub denumirea de neuropatia nervului median la incheietura mainii, este o afectiune care apare din cauza compresiei nervului median in tunelul carpian. Poate provoca amorteala, furnicaturi si durere in mana afectata, in special in primele patru degete ale mainii.

Tunelul carpian este un mic pasaj aflat in incheietura mainii, format din oasele carpiene si ligamentul carpian transvers. Prin tunel trec noua tendoane si nervul median, unul dintre cei mai importanti nervi ai mainii. Cele noua tendoane asigura miscarea degetelor, iar nervul median ofera sensibilitate degetelor I-IV (degetul mare, aratator, mijlociu si prima jumatate a degetului inelar). Atunci cand tendoanele sau alte structuri din tunelul carpian sunt inflamate, nervul median se comprima, cauzand simptome suparatoare in mana.

De ce gravidele prezinta un risc mai mare de a se confrunta cu sindromul de tunel carpian?

Sarcina provoaca diferite modificari hormonale care declanseaza retentia lichidelor. Acesta este motivul pentru care foarte multe gravide se plang de edem la membrele inferioare, adica de picioare umflate. Hormonii placentari sunt cei care cauzeaza aceste modificari in echilibrul lichidelor din organism.

Ei bine, acest fenomen se observa nu numai in zona picioarelor, ci si in alte parti ale corpului, inclusiv in incheietura mainii. In timpul sarcinii, se pot ingrosa atat tendoanele din incheietura mainii, cat si sinoviala lor. Mai mult decat atat, daca gravida tinde sa isi suprasolicite mainile, riscul de a dezvolta boli dureroase la nivelul mainii este chiar mai mare.

Sindromul de tunel carpian este mai frecvent in al treilea trimestru de sarcina, dar poate aparea si in primul sau al doilea trimestru. In cele mai multe cazuri, simptomele dispar dupa nastere.

Care sunt simptomele sindromului de tunel carpian?

Simptomele comune ale sindromului de tunel carpian includ:

amorteala, furnicaturi si slabiciune in primele patru degete ale mainii;

durere in mana care se intensifica noaptea;

dificultatea de a efectua miscari fine cu mana afectata.

La inceput, simptomele vor fi usoare si vor aparea ocazional, insa in timp ajung sa fie destul de severe, putand chiar sa ingreuneze somnul si indeplinirea sarcinilor obisnuite, cum ar fi imbracatul, gatitul sau ingrijirea copilului.

Ce trebuie sa faca gravidele care se confrunta cu sindrom de tunel carpian?

Inca de la aparitia primelor simptome, este important ca gravida sa apeleze la un specialist in bolile si chirurgia mainii pentru identificarea problemei si stabilirea unui plan de tratament.

Daca simptomele nu sunt severe, cel mai probabil ca medicul va recomanda un tratament nechirurgical, care ar putea include purtarea unei atele pentru incheietura mainii (pentru mentinerea incheieturii in pozitie dreapta) si fiziokinetoterapie.

Dupa cum am mai spus, de cele mai multe ori, simptomele sindromului de tunel carpian care se dezvolta in sarcina dispar dupa nastere. Daca insa raman si se inrautatesc, interventia chirurgicala ramane singura metoda de tratament.

Nu uita, primul pas este identificarea problemei si a specialistului care ne poate ajuta. Al doilea pas consta intr-o programare la medicul ales, iar mai apoi, stabilirea unui plan de tratament.