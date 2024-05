IKONIK - primul brand de produse profesionale pentru păr, creat special pentru stiliştii români

În portofoliul brandului IKONIK® - primul brand românesc de produse profesionale, creat special pentru stilişti, am lansat cea mai nouă linie de colorare profesională: Ikonik Farba.

Sursa foto: IKONIK

Povestea identităţii liniei Farba

Denumirea liniei de produse îşi are rădăcini româneşti. Ne-am inspirat din graiul vechi românesc, iar arhaismul farba, semnifică culoare, vopsea.

Din Maramureș până în Bucovina întâlnim în multe locuri, case tradiționale vopsite în albastru. De ce se vopseau casele în albastru pe vremuri? Albastrul reprezenta cerul, divinitatea. Albastrul era un pigment foarte rar și foarte scump, astfel peretele albastru demonstra avuția. Înainte să apară oxidul de fier cu pigment albastru sau alți pigmenți creați artificial, industrial, oamenii foloseau piatra vânătă pentru a obține celebrul perete albastru. Dizolvau piatra vânătă în apă și cu această "farbă" spoiau casa.

Ikonik FARBA este o vopsea permanentă cu amoniac care are la bază o tehnologie a pigmenţilor inovatoare. Potrivită atât pentru părul natural, cât și pentru cel vopsit deoarece respectă structura părului

Colorarea are multiple beneficii: acoperă firele albe, hidratează, respectă structura părului şi protejează scalpul, conferind strălucire şi nuanţe pline de luminozitate. Paleta vastă de culori intermixabile pentru a crea nuanțe personalizate.

INGREDIENTE ACTIVE integrate

Formula inovatoare dezvoltată de experții noștri are la bază 4 ingrediente active esențiale, care creează o sinergie eficientă și unică în procesul tehnic de colorare a părului.

Extract de Bujor, Acid Hialuronic, Ulei din seminţe de bumbac, Proteine din mătase

Bujorul a devenit floarea națională a României, în anul 2022.

Beneficiile ingredientelor active, selecţionate sunt atent alese pentru a crea o formulă cât mai protectoare atât pentru scalp, cât și pentru firul de păr. Proprietățile calmante ale bujorului, protejează scalpul şi îmbunătățesc rezistența firului de păr. Acidul hialuronic, utilizat atât de frecvent în industria de skincare, are proprietăţi ridicate de hidratare în profunzime pentru a obţine un păr plin de corp şi vitalitate.Uleiul de bumbac este obținut din semințele plantelor de bumbac, şi este bogat în acid linoleic şi Omega 6. Proteinele din mătase sunt cunoscute pentru beneficiile datorate compoziției bogate în aminoacizi și substanțe nutritive.

Alături de echipa de product management, chimişti experţi, specialiști cu expertiză în industria profesională şi stilişti români, care au avut un aport extrem de important, în fiecare etapă în procesul de creare a liniei de colorare.

Linia de colorare profesională Farba, are în spate peste un an şi jumătate de muncă, cercetare, analiză, timp în care am testat şi descoperit cele mai inovatoare formule de colorare. Am personalizat calibrarea pigmenţilor pentru fi potrivită tipologiilor clientelor românce, cele care merg în saloanele de înfrumuseţare şi accesează servicii de înfrumuseţare. Bazele naturale Farba, reproduc cât mai fidel, culorile naturale ale femeilor, fără a avea ca rezultat, o culoare prea densă sau încărcată cu pigment cosmetic.

Obiceiurile clientelor s-au schimbat, iar funcţionalitatea produselor, e necesar ca azi, să fie diferită. Femeile au o viaţă dinamică, plină de evenimente diferite într-un timp scurt. Rutina de îngrijire s-a schimbat, iar atenţia privind îngrijirea părului este tot mai mare.

În dinamica multitudinii de roluri pe care o femeie de îndeplineşte azi o femei, simplu înseamnă eficient.

Farba este un produs evolutiv care acoperă şi targetează clientele care îşi doresc, o acoperire cât mai firească, a părului cărunt.

Colorarea profesională realizată în salon în urma unei diagnoze corecte şi alegerea produselor potrivite înseamnă proces, etape care se parcurg pentru a ajunge la rezultatul şi dorinţa cu care clienta vine în scaunul stilistului coafor.

Stilistul determină rezultatul deoarece are expertiză şi cunoștințe solide de colorimetrie şi de structura a firului de păr.

Lansarea liniei de colorare Ikonik Farba a fost aşteptată cu mare nerăbdare, dorinţă şi mult entuziasm de foarte mulţi stilisti parteneri.

La primul workshop oficial Farba, alături de echipa de consultanţi şi echipa de educaţie am descoperit caracteristicile, beneficiile, modul de utilizare şi toate avantajele noii colorări permanente, iar tehnicienii noștri au rămas impresionaţi de performanţele Ikonik Fraba.

Linia de colorare profesională este creată special pentru stilişti şi se găseşte doar în cadrul saloanelor de înfrumuseţare.

Accesând www.ikonik.ro , puteţi descoperi saloanele partenere din întreaga ţară.