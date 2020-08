Mobilierul de gradinita: asa sa alegi mobila potrivita pentru copii

Anii de gradinita sunt despre initiere, despre siguranta si despre primii pasi in viata. De aceea, fiecare lucru din sala de clasa este important – mai ales mobilierul de gradinita, croit pe masura celor mici. Fie ca ne referim la mese, la dulapioare sau la patuturi, fiecare piesa de mobilier are importanta sa, avantajele si specificitatile sale. Iata-le!

Un mobilier de gradinita bine croit si bine ales este deosebit de important pentru dezvoltarea armonioasa si in siguranta a celor mici. Atunci cand mobilierul este bun, si confortul micutilor este sporit, iar apetitul lor pentru invatare si creativitate este imbunatatit. In plus, sunt multiple avantaje si pentru parinti, care-si stiu micutii in siguranta atunci cand folosesc mobilier de calitate. Acesta este si motivul pentru care compania clujeana Furnissa (www.furnissa.ro) si-a pus toata priceperea in realizarea mobilierului de gradinita calitativ. Iata categoriile de mobilier pe care le pune la dispozitie:

Masute de gradinita si scaune de gradinita

Croite exact pe masurile celor mici, masutele si scaunele de gradinita din portofoliul companiei Furnissa sunt realizate cu mare atentie la detalii. Croite din materiale premium si finisate corespunzator, masutele de gradinita sunt poate cele mai importante piese de mobilier dintr-o sala de clasa. Fie ca vorbim despre masute realizate intregral din lemn, fie ca vornim despre cele cu structura metalica si blat din lemn sau chiar si despre cele din plastic, masutele de gradinita sunt realizate in conformitate cu cele mai noi standarde de calitate europene. Vezi piesele concepute special pentru gradinite aici: www.furnissa.ro/mobilier-gradinita

In ceea ce priveste scaunele de gradinita, acestea sunt fie din plastic colorat, fie din lemn integral, fie cu structura metalica si blat din lemn. Croite pentru a sprijini corespunzator postura corecta a celor mici, si acestea respecta cu strictete standardele si normele impuse.

Mobilierul pentru educator

Din portofoliul companiei fac parte si catedrele si scaunele pentru profesor, dar si dulapioarele de rechizite realizate din lemn, cu rafturi din plastic colorat. Acestea vin sa intregeasca necesarul de mobilier din sala de gradinita, si sunt realizate cu mare atentie la detalii.

Patuturile de gradinita

Dupa activitatile indelungate, vine timpul odihnei. Aceasta contribuie activ la buna crestere a micutilor, astfel ca paturile de gradinita sunt deosebit de importante. Compania pune la dispozitie paturi stivuibile din plastic, pe diferite dimensiuni, cat si lenjeriile si saltelele aferente acestora. Pe langa paturile stivuibile, comercializeaza si paturi rabatabile din lemn, acestea fiind ideale pentru gradinitele ce nu dispun de o sala de somn dedicata.

Furnissa este o companie clujeana cu experienta in dotarea unitatilor de invatamant romanesc si nu numai. A creat, de-a lungul timpului, un portofoliu de produse atat clasice, cat si moderne, pentru a veni in intampinarea clientilor sai cu o oferta cat mai atractiva. In plus, ofera si consiliere de specialitate, pentru a gasi cele mai bune solutii de dotare atat din perspectiva spatiului dispus, a specificului unitatii de invatamant prescolar, dar ai a factorului financiar de care aceasta dispune.