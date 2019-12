Noutăți contabile în 2020

La fel ca fiecare an, 2020 va veni cu anumite noutati contabile. Cei de la Regnskabspiloten.dk precizeaza ca noutatile se vor aplica atat la nivel intern, cat si la nivel extern, motiv pentru care orice business, indiferent ca este intracomunitar sau extracomunitar trebuie sa acorde o atentie maxima noutatilor. Cei care au un program de contabilitate bun, vor fi informati din timp in ceea ce priveste aceste noutati, insa cei care se bazeaza pe contabilitatea clasica trebuie sa se asigure ca sunt la curent cu tot ceea ce se intampla.

Care sunt principalele noutati contabile ce pot aparea in 2020?

1. Noutati privind aplicarea de scutire de TVA pentru livrarile intracomunitare. Incepand cu 1 ianuarie 2020, vor deveni valabile directivele 2018/1910 si 2018/1912, aparute in 4 decembrie 2018. Astfel, se vor simplifica anumite norme din sistemul TVA si modul de impozitare al schimburilor comerciale dintre statele membre va fi diferit. Numeroase firme vor beneficia de scutiri de TVA pentru livrari intracomunitare de bunuri, atata vreme cat respecta anumite conditii:

Dovada transportului;

Cod valid de TVA si declaratie 390 depusa corect;

2. Noutati privind cresterea salariului minim la 2262 de lei, de la 2080 de lei. Angajatorii vor trebui sa ia in considerare costuri mai mari pentru angajati. La un salariu minim se vor plati cu aproximativ 186 de lei mai mult: 100 de lei pentru cresterea salariului si 86 de lei pentru taxe.

Proiectul va intra in vigoare de la 1 ianuarie 2020 si implica si alte cresteri. Spre exemplu, pentru personalul incadrat in functii ce necesita studii superioare, salariul minim va creste la 2620 de lei lunar, de la 2262 de lei.

3. Sumele platite pentru CAS si CASS vor fi si ele modificate. Dupa ce in 2018 s-a stabilit plata majorata pentru contributiile de pensii si sanatate in cazul salariatilor part time, in 2019 s-a decis sa se revina la sistemul proportional cu veniturile. Din acest punct de vedere, cheltuielile angajatorilor este vor scadea. Acestia trebuie sa mai astepte pana in februarie, insa, pentru a se bucura de noua lege, chiar daca acesta va fi implementata din 1 ianuarie. In februarie va fi prima declaratie cu formularul 112 aplicata pentru taxele salariale din luna ianuarie.

De asemenea, in 2020 va fi introdus in sistem-pilot fisierul standard de audit de taxe (SAF-T) care va fi activ doar pentru marii contribuabili. SAF-T este un standard international care permite schimbul rapid de date contabile in sistem electronic. Practic, datele vor ajunge automat la Fisc sau la auditorii externi, eliminandu-se in felul acesta birocratia.

Administrarea tuturor noutatilor contabile poate sa fie destul de problematica in cazul in care nu exista un program de contabilitate bun care sa duca la eliminarea eventualelor erori si la economii de timp. Din fericire, se poate opta inclusiv pentru un program de contabilitate gratuit (in cazul firmelor mici - Regnskabsprogrammerne.dk/gratis-regnskabsprogram), care este la fel de eficient ca unul platit si poate sa ofere o idee despre modul in care pot fi administrate mai usor actele contabile.