3 obiceiuri zilnice care te vor ajuta să îți menții dinții sănătoși pentru mai mult timp

Îngrijirea danturii, considerată în mod normal o parte elementară a igienei personale, poate fi crucială pentru prevenirea problemelor dentare și menținerea unei bune sănătăți generale.

Pe termen lung, respectarea unor obiceiuri zilnice simple, ușor de adoptat, te poate ajuta să menții dinții sănătoși.

Evită alimentele și băuturile acide sau bogate în zaharuri

Alimentele și băuturile acide, precum citricele, sucurile carbogazoase sau băuturile energizante, pot cauza eroziunea smalțului dentar, stratul protector al dinților, cu consecințe negative asupra sănătății orale. Din acest motiv, este important ca alimentele acide sau bogate în zaharuri să fie consumate cu moderație.

Ca o măsură suplimentară, se recomandă clătirea gurii cu apă imediat după consumul unor astfel de alimente sau băuturi, pentru a ajuta la neutralizarea acizilor. De asemenea, trebuie ținut cont de faptul că alimentele acide sunt periculoase inclusiv pentru fatete dentare , acestea din urmă fiind concepute din materiale delicate, care pot fi deteriorate după contactul prelungit cu acizi sau zaharuri.

Spală-te pe dinți de 2-3 ori pe zi

Igiena orală începe cu periajul dentar, iar spălarea dinților de minimum două ori pe zi constituie unul dintre cele mai importante obiceiuri zilnice care contribuie la menținerea dinților sănătoși. În general, se recomandă spălarea dinților de două ori pe zi, dimineața și seara, timp de cel puțin două minute, de fiecare dată.

Cu toate acestea, în anumite situații, precum în cazul unei boli parodontale, medicul stomatolog poate recomanda spălarea dinților de trei ori pe zi. Menținerea unei bune igiene orale este cu atât mai importantă dacă suferiți deja de afecțiuni orale sau dacă aveți un implant dentar , în urma pierderii unui dinte.

Utilizează mijloace complementare de curățare a dinților

Mijloacele complementare de curățare dentară, precum ața dentară, aparatele interdentare sau apa de gură, sunt menite să completeze o bună igienă orală. Studiile evidențiază importanța utilizării zilnice a aței dentare și a apei de gură pentru îndepărtarea resturilor alimentare din spațiile greu accesibile periuței, respectiv pentru îndepărtarea bacteriilor din cavitatea bucală.