Profita de ofertele last minute in Egipt si bucura-te de caldura locului

De multe ori, se intampla ca unii turisti sa renunte la rezervarile stabilite cu luni intregi in avans sau ca hotelurile si agentiile de turism sa dispuna de extra locuri. Astfel, pentru doar o fractiune din preturile intregi, te poti bucura de o vacanta de vis cu ofertele last minute Egipt , Grecia, Turcia sau alte tari fabuloase!

Asadar, care sunt beneficiile unei oferte last minute in Egipt? Pe langa preturile scazute, vei avea parte de o experienta de neuitat, fie ca optezi pentru un circuit, fie ca preferi un sejur pe litoralul Marii Rosii.

In fond, le poti imbina pe ambele, astfel incat o excursie last minute in Egipt sa se transforme intr-o vacanta minunata, in care explorarea vechilor civilizatii, dar si relaxarea pe plaja sa-ti ofere tot ce iti doresti de la un concediu!

Cu peste cinci milenii de istorie si cultura, Egiptul este una dintre cele mai fascinante tari de pe glob, motiv pentru care multi turisti se indreapta anual catre aceste meleaguri fermecate.

Amatorii de istorie si arheologie pot vizita cele mai importante monumente si edificii, precum si muzeele care contin marturii ale vietii vechilor egipteni. Cu toate acestea, iubitorii de adrenalina, dar si fanii unui sejur relaxant vor descoperi ce inseamna distractia la superlativ, intr-una din statiunile de pe litoralul pitoresc al Marii Rosii.

Cei cu spirit de aventura pot alege o croaziera pe Nil, una dintre cele mai bune ocazii de a vizita monumentele de altadata si de a “gusta” din stilul de viata al localnicilor.

Luxorul este gata sa-ti dezvaluie bogatiile, pe bancul de est al fluviului te va intampina templul Karnak, iar pe cel de vest poti vizita impresionanta Vale a Regilor, care ascunde si mormantul lui Tutankhamon. Ai optiuni multiple de cazare, precum apartamente de vacanta sau hoteluri de lux, indiferent ca vrei sa-ti petreci intreg sejurul aici sau esti doar in vizita.

Peninsula Sinai si statiunile de la malul Marii Rosii devin din ce in ce mai cunoscute printre amatorii plajelor si scufundarilor. Cu o abundenta de recifi de corali si epave scufundate, in zona se pot face cursuri de scufundari si excursii pe mare, chiar si pentru incepatori.

O vacanta last minute in Egipt iti ofera si ocazia de a incerca viata de noapte de pe litoral, cu o abundenta de cluburi si discoteci variate, de la Ministry of Sound pana la Hard Rock Cafe.

Desigur, daca iti place aglomeratia, poti pierde ore in sir in bazarele din apropiere, unde te poti targui pentru suveniruri magnifice pentru cei de acasa.

Alternativ, familiile cu copii isi pot gasi linistea in Marsa Alam, o statiune mai noua, care contine un mare numar de optiuni hoteliere, precum si un aeroport local. Poate ca cea mai populara statiune din ultimii ani, care “face valuri”, este Sharm El Sheikh, ascunsa intre dunele nesfarsite ale Desertului Sinai si apele clare ale Marii Rosii.

Indiferent care este oferta last minute Egipt pentru care optezi, vei dori sa te intorci mereu si mereu in aceasta tara fascinanta. De la adancurile apelor, cu recifuri multicolore, pana la Piramidele monumentale, Egiptul este un loc de vacanta ideal, care are atat de multe de oferit!

