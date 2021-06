Plantarea si intretinerea gazonului

In cazul in care iti doresti sa plantezi in curtea ta un gazon cu fire puternice, rezistente si cat mai usor de intretinut, iti recomandam sa citesti in continuare si sa descoperi sfaturile si recomandarile specialistilor de la Garden Farm.

Fiecare curte ar trebui sa aiba cel putin o portiune de gazon, fie ea una si de mici dimensiuni. De ce? Ei bine, gazonul are capacitatea de a capta atat praful, cat si reziduurile din atmosfera, iar in acelasi timp reuseste sa le ofere beneficiarilor un spatiu excelent pentru petrecerea timpului liber, departe de agitatie si zgomot.

De asemenea, gazonul este extrem de potrivit si pentru cei mici. Astfel, adultii se pot relaxa in aer liber, in timp ce prichindeii se pot juca jocurile lor preferate.

Plantarea gazonului

Inainte de a te apuca de treaba trebuie sa stii ca poti opta fie pentru seminte gazon , fie pentru rulouri de gazon.

In cazul in care alegi prima varianta, si anume: semintele de gazon, trebuie sa ai in vedere cativa pasi premergatori. Iata in continuare despre ce este vorba:

Stabileste zona sau zonele din curte unde vei planta semintele de gazon.

Curata cat mai bine zonele respective, eliminand intreaga vegetatie.

Afaneaza si niveleaza cat mai bine terenul.

Urmatorul pas este unul foarte important, caci pentru rezultate excelente ai nevoie de un ingrasamant gazon de calitate. Acesta trebuie aplicat pe intreaga suprafata de plantare. Ai mare grija la alegerea ingrasamantului, iti recomandam sa optezi pentru un ingrasamant de tip starter – ce se foloseste doar in momentul insamantarii.

Aplica un strat subtire de nisip. Acesta trebuie nivelat cat mai bine, astfel incat intreaga zona de plantare sa fie uniforma.

Dupa parcurgerea acestor pasi poti trece la plantarea semintelor de gazon. Acestea trebuie imprastiate cat mai uniform. Pentru suprafete mari poti opta pentru un echipament special, insa pentru suprafete mici spre medii, operatiunea poate fi realizata fara probleme si manual.

Intreaga suprafata de plantare trebuie udata. Insa ai mai grija la cantitatea de apa folosita, aceasta trebuie sa fie una moderata, pentru a evita putrezirea semintelor de gazon.

Pot planta gazonul in luna iunie? Chiar daca este recomandat ca semintele de gazon sa fie plantate toamna, putem obtine rezultate excelente si atunci cand insamntarea are loc in perioada verii. Bineinteles, trebuie sa asiguram necesarul de apa, de la insamantare pana la primul tuns.

In cazul in care doresti sa montezi rulouri de gazon, trebuie sa respecti primii 4 pasi, dupa care sa uzi intreaga suprafata de plantare, astfel vei asigura o mai buna prindere si o crestere mai armonioasa.

Dupa montarea fasiilor de gazon intreaga suprafata trebuie sa fie usor tavalugita pentru a asigura un contact mai bun cu pamantul si o crestere optima. Sa nu uiti si de irigarea finala.

Daca ai plantat deja gazonul, iata cateva sfaturi privind ingrijirea acestuia.

Tunderea gazonului

Gazonul se tunde atunci cand firele de iarba depasesc 9 -1 0 cm inaltime, dar acest lucru depinde in mare parte de destinatia pe care acesta o are. Tunderea se va realiza intotdeauna cand pamantul este uscat, pentru a evita smulgerea firelor de iarba din radacina.

De asemenea, lama cutitului masinii de tuns trebuie sa fie ascutita, tocmai pentru a evita smulgerea plantelor. Dupa tundere, iarba taiata va fi indepartata, pentru a evita imbolnavirea plantelor ramase.

Fertilizarea gazonului

Aplicarea de ingrasamant este o actiune care ar trebuie repetata de mai multe ori, mai ales daca solul este sarac in substante nutritive. De asemenea, recomandam ca ingrasamantul sa fie aplicat:

in timpul primaverii pentru a ajuta firul de iarba sa isi revina dupa iarna.

in timpul verii pentru a stimula cresterea firului de iarba, chiar si in zilele caniculare.

la sfarsitul lunii octombrie pentru a intari radacina firului de iarba si pentru ca aceasta sa reziste frigului din timpul iernii.

Udarea

Recomandam ca peluza sa fie udata rar, dar cu apa din abundenta. Necesarul de apa a gazonului este data, in principal, de soiurile folosite, dar si de temperatura zonei in care locuiesti. Prin urmare, atunci cand achizitionezi semintele sau rulourile de gazon, este important sa te documentezi si despre modul de intretinere.

De asemenea, mai sunt si alte operatiuni care trebuie realizate tocmai pentru a beneficia de un gazon sanatos si frumos. Ne referim aici la aerare, scarificare, eliminarea buruienilor, replantare si chiar greblare.

Iata cateva aspecte pe care ar trebui sa le ai mereu in vedere:

Evita calcarea gazonului atunci cand acesta este inghetat;

Foloseste un ingrasamant potrivit;

Foloseste o masina de tuns iarba cu un cutit ascutit;

Uda foarte bine gazonul;

Tunderea gazonului nu se realizeaza niciodata atunci cand pamantul este ud.

Daca iti doresti un ingrasamant de calitate verifica si gama de produse disponibila pe site-ul Garden Farm, tot aici vei mai gasi si seminte pentru gazon, masini de tuns, insecticide k-otherine wg 250 , scule si unelte, fungicide, furaje si multe, multe alte produse care sa te ajute sa beneficiezi de o gradina frumoasa si roditoare.

