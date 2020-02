Seniorii merita sa aiba parte de o batranete linistita (P)

Batranetea este perioada vietii in care persoanele au nevoie de mult mai multa atentie pentru ca nevoile acestora nu mai pot fi satisfacute fara ajutorul persoanelor din jur.

Pentru unii seniori aceasta perioada corespunde cu perioada in care bolile isi fac simtita prezenta iar puterea incepe sa scada. Este un lucru normal avand in vedere ca odata cu inaintarea in varsta corpul incepe sa se degradeze din ce in ce mai mult.

In cazul in care persoanele ajunse la batranete nu au copii sau acestia nu sunt alaturi de ei pentru ai ajuta trebuie ca seniorii sa gaseasca o solutie la care sa apeleze pentru a le fi cat mai bine din toate punctele de vedere. Apelarea la serviciile unui camin pentru batrani reprezinta solutia ideala pentru multe persoane care au ajuns la varsta la care nu mai pot avea grija de ele. Pentru ca aceasta solutie sa fie solutia potrivita este necesar ca, caminul de batrani ales sa fie unul serios, profesionist, in cadrul caruia sa lucreze doar personal specializat in lucrul cu persoanele batrane si care sa ofere servicii premium. Dupa 35 – 40 ani de munca, seniorii au dreptul la o batranete linistita, lipsita de grija zilei de maine.

O astfel de viata poate fi traita in cadrul caminului de batrani Senior Center. Acesta este un camin de batrani care respecta standardele europene de calitate a vietii motiv pentru care persoanele care aleg sa traiasca in acest camin de batrani vor fi tratate cu respect si vor avea parte de conditii de trai premium. Calitatea persoanelor care traiesc in acest camin de batrani este principala preocupare pe o care o are personalul care lucreaza in cadrul acestui camin de batrani. Pentru ca nivelul de trai oferit de catre acest camin de batrani sa fie unul foarte ridicat se depune un efort constant din partea persoanelor care adminstreaza acest camin de batrani. Pentru a afla mai multe despre ceea ce presupune traiul in cadrul acesui camin de batrani acceseaza https://www.senior-center.ro/ sau citeste continuarea acestui articol.

Senior Center este locul in care persoanele batrane sunt respectate si tratate asa cum se cuvine

Senior Center este unul dintre cele mai apreciate si cautate camine de batrani pentru ca acesta ofera conditii de trai premium iar personalul care lucreaza in cadrul acestui camin de batrani se comporta exemplar cu persoanele care aleg sa traiasca in cadrul acestui camin de batrani. Povestea care sta in spatele a ceea ce este astazi Senior Center a inceput in anul 2014, atunci cand a fost infintat primul centru de ingrijire si recuperare medicala pentru seniori cu atmosfera familiala. Aceasta activitate era desfasurata in case de tip rezidential. In momentul in care a fost lansat acest centru de ingrijire si recuperare medicala situatia din tara noastra statea foarte prost din punct de vedere a serviciilor oferite seniorilor care la un moment dat au nevoie de ajutor pentru a se putea descurca.

Anul 2015 a insemnat pentru Senior Center anul in care activitatea centrului sa mutat intr-o casa noua, mult mai mare si mult mai prietenoasa pentru persoanele care alegeau sa locuiasca in cadrul acestui camin de batrani. Confortul rezidentilor a crescut mult din momentul in care activitatea caminului sa mutat in casa noua.

Din dorinta de a oferi conditii premium de cazare si trai pentru un numar cat mai mare de seniori a luat fiinta, in anul 2016, caminul de batrani de ingrijire si recuperare medicala pentru seniori in Pipera. Acest camin de batrani este situat in apropierea padurii Baneasa, ceea ce face ca aceasta locatie sa fie una exclusivista.

Anul 2017 a venit cu noi idei de dezvoltare. Astfel, la cererea apartinatorilor a luat nastere Serviciul de Ambulanta Privata. Acest serviciu a fost infintat pentru a putea transporta rezidentii in conditii premium atunci cand acestia au nevoie de transport.

Al doilea centru de ingrijire si recuperare medicala a fost deschis in anul 2018. Acesta se afla situat in Voluntari si a fost deschis din dorinta de a veni in sprijinul unui numar cat mai mare de seniori care doresc sa isi traiasca linistiti batranetile.

Tot la cererea apartinatorilor sa deschis in anul 2018, centrul Geriatric. Acest centru a fost deschis pentru a oferi seniorilor consultatii medicale sau tratament ambulatoriu.

Anul trecut a fost infintat Serviciul de Ambulanta Privata de Urgenta. Prin intermediul acestui serviciu se asigura la nevoie transportul rezidentilor cu medic specializat in urgente medicale si cu asistenta medicala specializata in urgente medicale.

Concluzii

Perioada de dupa iesirea la pensie este pentru unii dintre oameni o perioada grea pentru ca acestia se simt lipsiti de putere si neimportanti. Pentru ca aceste persoane sa nu cada intr-o depresie este necesar sa fie inconjurati cu foarte multa iubire, respect si sa li se ofere cele mai bune conditii de trai. In cazul in care familiile acestor persoane nu reusesc sa le ofere conditiile necesare pentru ca seniorii sa se simta cat mai confortabil sau, in cazul in care seniorii nu mai au rudele in viata, Senior Center este locul in care persoanele varstnice sunt tratate cu respect, iubire, atentie. De asemenea, conditiile de trai oferite de catre acest camini de batrani sunt conditii premium, acest lucru fiind certificat si de catre autoritati.