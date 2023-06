Simte bucuria verii cu parfumurile emblematice de pe Notino.ro! Vezi reducerile de sezon

Vara este momentul perfect de a face o călătorie incitantă și de a experimenta ceva nou. Asta se poate asocia cu o nouă experiență de parfum de lux, cu arome efervescente care îți mângâie pielea și te fac să te simți că ai fi pe o plajă însorită și relaxantă.

Magazinul Notino.ro are parfumuri de brand care sunt special create pentru concediul de vară; acestea au note florale, fructe uimitoare, care te îmbie să evadezi din viața de zi cu zi și să ai un vibe mai bun, plin de energie pozitivă.

Notino.ro este cel mai mare e-shop european care conține 82.000 de produse luxoase (parfumuri, cosmetice și produse de make-up) aduse de la 1.500 de branduri deja foarte populare. Produsele sunt 100% originale și pot fi găsite și în punctele de vânzare Notino din Mega Mall și Promenda Mall din București.

Livrarea la parfumuri este gratuită la sute de produse populare, dar și la parfumurile în ediție limitată sau articolele bestseller din acest an. Magazinul are acum reduceri speciale la parfumuri și cosmetice de lux, la produsele din gama lichidare de stoc și multe promoții de nerefuzat. Acestea se pot vedea și pe aplicația Notino care se poate instala rapid și gratuit pe smartphone.

Nu rata parfumurile din colecția Notino din perioada de vară, pentru că acestea au arome care îți oferă o stare de spirit excelentă, te fac să te simți mai vesel și mai fericit în călătorii.

Fă cumpărături de peste 250 RON și primești un cadou Discovery Box, pe Notino.ro!

În e-shop-ul Notino.ro poți primi cadou cutii de produse Discovery Box cu eșantioane la parfumurile de brand. Nu trebuie decât să faci cumpărături pe site în valoare de 250 RON și apoi să alegi o cutie Discover Box din oferta magazinului.

Poți cumpăra de exemplu parfumuri din colecția Victoria Secret care oferă prospețime în această vară prin aromele foarte plăcute fructate și florale, care persistă. Astfel de parfumuri arată grozav și în plus pot fi transformate și în cadouri personalizate. Notino oferă posibilitatea de a grava ambalajul produselor cu laser, cu dedicații speciale sau declarații de dragoste, astfel acestea devin cadouri speciale și surprize frumoase. Ele pot fi livrate destinatarului în ambalaje de lux, dacă se optează pentru o cutie cadou elegantă, legată cu o panglică fină din atlas colorat.

Parfumurile de brad sunt de calitate înaltă, sunt durabile în timp și nu se evaporă. Ele sunt prezentate în sticluțe elegante și au mirosuri de neuitat. Foarte apreciate sunt de exemplu parfumurile orientale care au combinații de note de lemn prețios și arome de condimente unice. Acestea sunt intense, au miros grozav și sunt foarte persistente.

Descoperă gama de parfumuri Versace, cu cele mai bune arome pentru vacanța de vară!

Oriunde te-ai duce în vacanța de vară, nu uita să iei cu tine și un parfum Versace ! Acesta va fi un parfum plin de rafinament, cu note efervescente de bergamotă, neroli, portocală, frezie, osmanthus și iasomie care te poartă în acest sezon cald, într-o lume magică.

Notino.ro are cele mai frumoase parfumuri de vară cu arome calde, ce combină tonuri suave de flori cu note dulci de fructe delicioase. Parfumurile de vară sunt inspirate din prospețimea mării, au în special note lemnoase și de iasomie și parcă te îmbie să faci o călătorie în sudul însorit al Europei.

Magazinul are și parfumuri unisex, parfumuri orientale și parfumuri pentru bărbați. Unele dintre acestea pot fi încercate, dacă fac parte din oferta Try It First deoarece sunt livrate în colet cu eșantioane de parfum ce pot fi probate acasă. Prin urmare, parfumurile pot fi astfel comandate, încercate și apoi păstrate sau returnate.

Parfumurile de pe Notino.ro sunt idei de cadou grozave pentru cei dragi, în orice perioadă din an. Magazinul oferă și posibilitatea de a cumpăra un voucher cadou sau un cupon electronic în valoare de 100-400 RON. Acesta poate fi apoi oferit în dar unei persoane dragi, pentru a-i face o surpriză frumoasă. Ea poate folosi voucher-ul în respectivul an pentru a-și cumpăra ceea ce dorește de pe site-ul Notino.ro, din gama de produse din stoc – parfumuri, cosmetice, articole de machiaj, lumânări parfumate și ale surprize frumoase. Notino are tot ce îți dorești în materie de cadouri pentru îngrijire, machiaj, înfrumusețare și produse parfumate de casă.