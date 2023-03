Sneakersi pentru bărbați - Cum să îi stilizezi cu diferite tipuri de pantaloni

Sneakerșii sunt o modalitate excelentă pentru bărbați de a-și exprima stilul și de a se menține confortabili în același timp.

Dar cum știi ce sneakerși bărbați să alegi și cu ce pantaloni să îi asortezi? Cu atât de multe opțiuni existente, poate fi copleșitor să alegi combinația potrivită. Având la îndemână câteva sfaturi și trucuri, poți găsi perechea perfectă de sneakerși pentru orice ocazie.

Tipuri de sneakerși bărbați – cum să îi combini în funcție de ținute?

Când vine vorba de asortarea sneakerșilor pentru bărbați cu diferite tipuri de pantaloni în diverse ținute, există mai multe opțiuni. Pentru un look casual elegant, o pereche clasică din piele albă, arată foarte bine atunci când sunt asortați cu pantaloni chinos și o cămășă croită. Pentru un look street style mai îndrăzneț, încearcă să asortezi o pereche de sneakerși colorați cu blugi închiși la culoare sau pantaloni slim-fit și o bluză sport. Alternativ, poți purta un model cu talpă joasă, cu pantaloni cargo sau pantaloni de jogging pentru a avea un look mai relaxat.

Un sfat grozav atunci când îți asortezi sneakerșii este să alegi o paletă de culori și să o menții în garderobă - acest lucru va ajuta la crearea unui aspect general coerent. Dacă dorești un look mai inspirat de streetwear, poți asorta piese clasice din pânză, cu blugi cu manșete și un tricou supradimensionat. Alternativ, poți opta pentru modele clasice de tip high-tops, cum ar fi cele Old Schools, în culori vii, care se vor combina frumos cu blugii din denim închis.

Pentru un look mai sofisticat, o pereche de sneakers din piele, cu pantaloni slim-fit și o cămașă oxford se vor potrivi perfect. Pentru un look casual, dar totuși șic, poți încerca modele slip-on cu pantaloni de jogger și un tricou relaxat. Indiferent de tipul de ținute pe care alegi să le asortezi cu încălțămintea ta, important este să creezi un outfit care să îți exprime personalitatea și să te facă să te simți încrezător.

Cum să asortezi sneakerșii pentru bărbați cu diferite tipuri de pantaloni?

Atunci când stilizezi sneakerșii cu pantaloni, este important să iei în considerare tipul de pantaloni pe care îl alegi. Pentru un look mai casual, optează pentru pantaloni chinos sau blugi din denim. Dacă vizezi un stil mai elegant, optează pentru pantaloni croiți, cum ar fi pantalonii din in. Pentru un look de seară, poartă pantaloni chinos cu o croială subțire. Și nu uita că poți adăuga oricând un blazer sau o jachetă sport pentru a da un plus de eleganță look-ului tău. Cu combinația potrivită de sneakersi barbati și pantaloni, poți crea look-uri captivante care te vor face să întorci capete oriunde ai merge.

Pentru a păstra aspectul general elegant și stilat, asociază sneakerși albi cu pantaloni de culoare închisă - gândește-te la negru, navy sau gri - pentru a crea un ansamblu clasic atemporal. Alternativ, pentru un plus de interes ținutei, optează pentru color-blocking prin asocierea pantofilor de culori vii cu pantaloni în tonuri neutre, cum ar fi cafeniu, bej sau kaki. Pentru bărbații mai aventuroși, experimentează cu imprimeuri și modele mai îndrăznețe, într-o varietate de culori.

Alegerea sneakerșilor și a pantalonilor perfecți care să se potrivească stilului tău poate fi o sarcină descurajantă, mai ales având în vedere toate opțiunile existente. Cu puțină creativitate și cunoașterea ultimelor tendințe în moda masculină, poți transforma orice pereche de sneakerși bărbați într-o piesă impresionantă.