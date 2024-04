Tiroida: Ce este, funcții și probleme

Tiroida este o glandă endocrină importantă, care produce și eliberează anumiți hormoni.

Sursa foto: Shutterstock.com

Principala sarcină a tiroidei este de a controla metabolismul, adică modul în care organismul tău utilizează energia. Uneori, tiroida nu funcționează corect. Aceste afecțiuni sunt frecvente și pot fi tratate. În acest articol vorbim despre tiroidă, îți spunem ce este, care sunt funcțiile și bolile acesteia, dar și cum se pot preveni afecțiunile tiroidiene.

Ce este sistemul endocrin

Sistemul endocrin este o rețea de mai multe glande care creează și secretă (eliberează) hormoni. O glandă este un organ care produce una sau mai multe substanțe (hormoni, sucuri digestive, transpirație sau lacrimi).

Glandele endocrine eliberează hormoni direct în fluxul sanguin. Hormonii sunt substanțe chimice care coordonează diferite funcții din corp prin transmiterea de mesaje prin sânge către organe, piele, mușchi și alte țesuturi. Aceste semnale îi spun corpului ce trebuie să facă și când trebuie să o facă.

Iată organele și glandele care alcătuiesc sistemul endocrin:

hipotalamusul; glanda pituitară; tiroida; glandele paratiroide; glandele suprarenale; glanda pineală; pancreasul; ovarele; testiculele.

Ce este tiroida?

Tiroida este o glandă mică, în formă de fluture, situată în partea din față a gâtului, sub piele. Face parte din sistemul endocrin și controlează multe dintre funcțiile importante ale corpului prin producerea și eliberarea (secreția) anumitor hormoni. Principala sarcină a tiroidei este de a controla viteza metabolismului (rata metabolică). Acesta este procesul prin care organismul transformă alimentele pe care le consumi în energie. Toate celulele din corp au nevoie de energie pentru a funcționa. Atunci când tiroida nu funcționează corect, acest lucru poate avea un impact asupra întregului organism.

Glanda tiroidă este situată în partea din față a gâtului, așezată pe trahee. Are forma unui fluture (mai mică în mijloc, cu două aripi late care se întind în jurul părții laterale a gâtului). O glandă tiroidă sănătoasă nu este, de obicei, vizibilă din exterior (nu apare o umflătură pe gât) și nu o poți simți atunci când apeși în partea din față a gâtului.

Tiroida este alcătuită din celule foliculare tiroidiene, care creează și stochează hormonul tiroidian (în principal T3 și T4), și celule C, care secretă hormonul calcitonină. Tiroida are o lungime de aproximativ 5 cm. Anumite afecțiuni pot face ca tiroida să se mărească. Acest lucru este cunoscut sub numele de gușă. Simptomele gușei sunt:

umflături în partea din față a gâtului, chiar sub mărul lui Adam; o senzație de apăsare în zona gâtului; o modificare a vocii (cum ar fi răgușeala).

Funcțiile tiroidei

Fiind o glandă endocrină, tiroida produce și secretă hormoni:

tiroxină (T4): acesta este principalul hormon pe care tiroida îl produce. Odată ce tiroida eliberează T4 în fluxul sanguin, acesta se poate transforma în T3 printr-un proces numit deiodinare; triiodotironina (T3): tiroida produce cantități mai mici de T3 decât T4, dar T3 are un efect mult mai mare asupra metabolismului decât T4; triiodotironina inversă (RT3): tiroida produce cantități foarte mici de RT3, care inversează efectele T3; calcitonina: acest hormon ajută la reglarea cantității de calciu din sânge.

Pentru a produce hormoni tiroidieni, tiroida are nevoie de iod, un element care se găsește în alimente (cel mai frecvent, sarea de masă iodată) și în apă. Tiroida captează iodul și îl transformă în hormoni tiroidieni. Dacă ai prea puțin sau prea mult iod în organism, acesta poate afecta nivelul hormonilor pe care tiroida îi produce. Hormonii tăi tiroidieni afectează următoarele funcții corporale:

nodul în care organismul utilizează energia (metabolism); ritmul cardiac; respirația; digestia; temperatura corpului; dezvoltarea creierului; activitatea mentală; întreținerea pielii și a oaselor; fertilitatea.

Bolile tiroidei

Bolile tiroidiene sunt împărțite în două tipuri:

primare: boala își are originea în glanda tiroidă; secundare: afecțiunea își are originea în glanda hipofiză.

Cele patru afecțiuni principale care vă afectează tiroida includ:

Hipotiroidismul (tiroidă hipoactivă)

Hipotiroidismul (tiroidă hipoactivă) apare atunci când tiroida nu produce și nu eliberează suficienți hormoni tiroidieni. Este o afecțiune destul de frecventă. și este tratabilă. Cauzele hipotiroidismului includ:

boala Hashimoto, o boală autoimună; tiroidită (inflamație a tiroidei); deficiența de iod; glanda tiroidă nefuncțională; tratarea excesivă a hipertiroidismului prin medicație; extirparea glandei tiroide.

Hipertiroidismul

Hipertiroidismul (tiroida hiperactivă) apare atunci când tiroida produce și eliberează mai mulți hormoni tiroidieni decât are nevoie organismul. Cauzele hipertiroidismului includ:

boala lui Graves, o afecțiune autoimună; noduli tiroidieni; tiroidită (inflamație a tiroidei); tiroidita postpartum (inflamație a tiroidei care apare după naștere); exces de iod în sânge din cauza dietei și/sau a medicamentelor; tratarea excesivă a hipotiroidismului prin medicație; o tumoare benignă (necanceroasă) în glanda pituitară.

Gușă

Gușa presupune o mărire a glandei tale tiroide. Gușa este relativ frecventă. Are cauze diferite, în funcție de tipul lor.

simplă: tiroida nu produce suficienți hormoni pentru a satisface nevoile organismului. Glanda tiroidă încearcă să compenseze lipsa prin creșterea în dimensiuni. endemică: apar la persoanele care nu primesc suficient iod în dieta lor. sporadică: gușa nu are o cauză cunoscută în majoritatea cazurilor.

Cancerul tiroidian

Cancerul tiroidian este un cancer care începe în țesuturile tiroidei. Este clasificat în funcție de tipul de celule din care se dezvoltă cancerul. Tipurile de cancer tiroidian includ:

papilar: folicular; medular; anaplastic.

Semnele și simptomele de avertizare timpurie ale problemelor tiroidiene

Diferitele afecțiuni tiroidiene au simptome diferite. Cu toate acestea, deoarece tiroida are un rol important în anumite sisteme și procese ale corpului (ritmul cardiac, metabolismul și controlul temperaturii) există anumite simptome la care trebuie să fii atent și care ar putea fi un semn al unei afecțiuni tiroidiene, inclusiv:

ritm cardiac lent sau rapid; pierdere sau creștere inexplicabilă în greutate; dificultate în tolerarea frigului sau a căldurii; depresie sau anxietate; perioade menstruale neregulate.

Cum poți menține tiroida sănătoasă?

Principala modalitate de a menține tiroida sănătoasă este să te asiguri că primești suficient iod în dietă. Vestea bună este că majoritatea oamenilor primesc cantități adecvate de iod prin sarea de masă iodată și prin alimente care sunt îmbogățite cu iod. Alte surse alimentare care conțin iod includ:

brânză; lapte de vacă; ouă; iaurt; pește de apă sărată; fructe de mare; alge marine; lapte de soia; sos de soia.

Tiroida este o glandă importantă din sistemul endocrin, care afectează multe aspecte ale corpului dumneavoastră. Boala tiroidiană este foarte frecventă și poate fi tratată. Dacă te confrunți cu orice simptome legate de boala tiroidiană sau dorești să știți dacă ai factori de risc pentru a dezvolta o boală tiroidiană, consultă medicul endocrinolog.