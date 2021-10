Tot ce trebuie să știi despre WEDEV IT

Construirea unor adrese de email personalizate – orice business are nevoie de un domeniu și un set de adrese de e-mail aferente. Echipa din spatele WEDEV IT se sigură de acest lucru, punând la dispoziția clienților un pachet cu toate elementele necesare;

Optimizarea website-ului pentru conversii - V-ati intrebat vreodata de ce unele magazine online vand si altele nu? Ei bine aici vorbim despre optimizarea site-ului dumneavoastra pentru ca acesta sa converteasca vizitatorii in clienti! Anumite specializate sunt folosite, atat la nivel de aranjare in pagina, forma si culoare, cat si la nivel de cod si programare. Echipa WEDEV IT garanteaza optimizarea website-ului dumneavoastra!